Von Alex Gruber

Innsbruck – Der Fehlstart in die neue Saison der Erste Bank Eishockeyliga war am Sonntagabend perfekt, nachdem die Haie eine 3:1-Führung gegen biedere Grazer mit einer 3:6-Niederlage und drei Gegentreffern in den letzten drei Minuten des Mittelabschnitts buchstäblich vergeigt hatten.

Manch treuer Abo-Besitzer und Haie-Fan wollte gleich die Transferpolitik des Vereins ins Visier nehmen. Aber darin steckt auch die Gefahr, nach nur zwei Runden vielleicht schon ein Stück zu weit zu gehen. Fakt ist, dass mit Topverteidiger Jeremie Blain (Sparta Prag) sowie den beiden treffsicheren Angreifern Hunter Bishop (Belfast) und Mitch Wahl (KAC) eine Menge Qualität verloren ging. Was nicht zuletzt auch eine Frage des Preises war. Dass man einen „Shutdown defender“ wie Blain zu Saisonbeginn vermisse, gibt auch Cheftrainer Rob Pallin zu. Die Gründe für die unterirdische Fangquote der beiden Schlussmänner – Matt Climie (75 Prozent gegen Graz) und Rene Swette (76,5 gegen Dornbirn) – seien auch in den löchrigen Defensivreihen zu finden.

„Ich will und werde niemanden beschuldigen, nur mich selbst“, stellt sich Pallin einmal mehr vor sein Team. Er ortet nach durchaus ansprechenden Leistungen in der Vorbereitung zu Saisonbeginn ein psychologisches Problem: „Wir sind mental momentan nicht stark genug. Und im Vergleich zu den beiden Vorsaisonen fehlt uns der Killerinstinkt. Das ist der Unterschied.“

Denn bei allen Pleiten und Pannen hatten die Innsbrucker sowohl gegen Dornbirn (Riesenchancen bei einer 3:2-Führung) als auch gegen Graz (3:1) das Momentum klar auf der eigenen Seite. „Einige glauben vielleicht, es sei leicht, aber das ist es nicht. Es bleibt in dieser Liga auch bei einer 3:1-Führung hart, die kleinen Dinge richtig zu machen“, leitet Pallin zu Vorstand Norbert Ried weiter, der ähnliche Worte findet: „Das ist kein Kindergarten-Hockey, das ist die Erste Bank Eishockeyliga. Und da wartet trotz eines Rückstands kein Team darauf, dass es verliert.“

Das Niveau der Liga bekamen auch Salzburgs Bullen, die nach zwei Niederlagen das Tabellenende zieren, zu spüren. Für die Haie werden auch die kommenden Auswärts-Aufgaben bei den Vienna Capitals (Freitag) und in Fehervar (Samstag) alles andere als leicht. Zumal hinter dem angeschlagenen Verteidiger Sacha Guimond (hatte gestern Abend eine MRT-Untersuchung) noch ein Fragezeichen steht.

„Man kann nicht sagen, dass einer leuchtet. Die ganze Mannschaft ist verunsichert“, trifft Ried den Nagel auf den Kopf. Selbst Cracks wie Mike Boivin oder Andrew Yogan, die in der Pre-Season glänzten, stehen neben sich. Weil man aber weiß, was solche Spieler können, gelte es Ruhe zu bewahren. „Tough times don’t last, tough people do“, lautet Pallins Botschaft. „Harte Zeiten vergehen, harte Menschen bestehen.“ Da ist er wieder, der (US-)Pathos. Es gibt trotz der Bringschuld nur den Blick nach vorne.