Von Daniel Suckert

Innsbruck — Viel hatte Lucas Auer heuer nicht zu lachen. Sportlich zumindest. Von falscher Strategie über schlechtes Timing bei den Boxenstopps bis hin zu selbst verschuldeten Unfällen — alles, was einen Motorsportler nachts nicht ruhig schlafen lässt, erlebte der Kufsteiner beinahe an jedem zweiten Renn-Wochenende. In Spielberg, am kommenden Wochenende, muss das alles vergessen sein. Im wärmenden heimatlichen PS-Nest soll ein Ausrufezeichen folgen.

„Das alles sind Erfahrungen, die mich kleine Schritte vorwärtsgebracht haben", versucht „Luggi" den Rückschlägen einen positiven Anstrich zu verpassen. „Hätte ich die starken Qualifying-Leistungen von heuer im Vorjahr gehabt, dann wäre mehr möglich gewesen."

Zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr stand der 23-Jährige noch mitten im Kampf um den Sieg in der Gesamtwertung. Ausgerechnet beim Gastspiel in der Obersteiermark platzten die Träume — doch die Zuversicht wuchs parallel, dass Großes bei der von seinem Onkel Gerhard Berger geleiteten Rennserie möglich sein könnte.

DTM - Programm in Spielberg Freitag: freies Training (16.45 Uhr)

Samstag: Qualifying (10.35 Uhr); Rennen I (13.30 Uhr, ORF eins)

Sonntag: Qualifying II (10.35 Uhr); Rennen II (13.30 Uhr, ORF eins)

Ticket-Vorverkauf u.a.: www.dtm.com

Mit diesem Wissen ging es in die Saison 2018. Das Ziel, „der Titelgewinn", war klar definiert. Auer: „Türen öffnen sich nur, wenn du Rennserien gewinnst." Die Türe zur Formel 1 war einen Spalt offen, ein Test im aktuellen Force-India-Boliden im vergangenen Sommer bestätigte den steilen Aufstieg des jungen Tirolers mit dem spitzbübischen Lächeln.

Ein Jahr danach kann Auer vier Podestplätze, aber noch keinen Sieg vorweisen. Die interne Konkurrenz, der er im Vorjahr um die Ohren gefahren war, liegt mittlerweile vor ihm. „Natürlich ist das ein oder andere Kopfkino dabei. Unterm Strich kann ich mit mir aber zufrieden sein", betont Auer, dessen Mercedes-Vertrag am Ende des Jahres ausläuft.

Und einer der besten Piloten der Sternenflotte hat Recht: Der Großteil der Versäumnisse sind dem Team anzulasten — der beste Qualifyier der gesamten DTM hat das Fahren nicht verlernt. „Wir haben die guten Momente zu wenig oft genützt und unsere Hausaufgaben nicht gemacht."

Dass sein deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein seinen Vertrag bei Mercedes nicht verlängert hat, tangiert den Unterländer nicht wirklich. Am Ende des Tages muss er auf sich selbst schauen. Auch, wenn der Red-Bull-Ring bisher kein gutes Pflaster für Mercedes war. Die Ziele? „Bevor ich Top-Ten als Ziel ausgebe, sage ich lieber gar nichts", fügt der Sechste der Gesamtwertung des Vorjahres an.

So trist der sportliche Ist-Zustand auch sein mag, sein Lächeln hat Auer nie verloren. Spaß hatte er jüngst bei seinem Auftritt für das Magazin Men's Health. Dass ausgerechnet Auer sich darin präsentierte, hat aber nichts mit einem beruflichen Plan B zu tun. Mit einem Augenzwinkern scherzt der vierfache DTM-Sieger: „Ich hau' den Hut drauf und werd' jetzt Model. Nein, nein, das alles war im Rahmen der DTM-Kooperation."