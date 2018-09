Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Baumkronen spenden Schatten, ein Springbrunnen plätschert vor sich hin. „Hier im Grünen lässt sich’s aushalten“, sagen Kathrin Unterwurzacher und Bernadette Graf im Gleichklang, während sie sich in einer kleinen Grünoase gleich um die Ecke beim Judozentrum Innsbruck entspannen. Behutsam rückt das Judo-Duo die Liegestühle zurecht, es wäre alles angerichtet für ein Nickerchen.

Martin Scherwitzl zerschneidet die Idylle. Mit starker Stimme erzählt der Tiroler Judo-Präsident von den Comeback-Plänen seiner Schützlinge. „Endlich geht es für die zwei Kämpferherzen wieder los“, sagt der Innsbrucker, der die Olympiastarterinnen von Kindesbeinen an kennt und entdeckt hat.

Morgen reisen sie zur Judo-WM nach Baku in Aserbaidschan. Aus zweierlei Gründen ein besonderer Wettkampf, wie Scherwitzl betont: Mit dem Turnier startet die Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Und es ist für die Tirolerinnen das Comeback-Turnier nach langen Verletzungspausen.

„Ich habe ja schon kürzlich beim Europacup in Bratislava gekämpft und auf Anhieb gewonnen. Es war für den Kopf sehr wichtig, vor der WM zu testen, wo ich gerade stehe“, wirft die Tulferin Bernadette Graf ein, die eine Comeback-Spezialistin ist. Auch vor ihrer Olympia-Premiere 2016 (Platz fünf) hatte sie sich mit einem Comeback-Sieg beim Grand Prix von Düsseldorf fulminant zurückgemeldet.

Zwei Jahre, eine Schulter-OP, Muskelverspannungen im Rücken und einen Seitenband­riss im Knie später, beginnt der Kampf ums Olympia-Ticket wieder von vorne. In ihrer neuen Kategorie bis 78 kg will sich die 26-Jährige für Tokio 2020 empfehlen. „Ich bin in der Gewichtsklasse noch unbekannt. Das ist ein Vorteil, wird sich aber schnell ändern“, sagt Graf selbstbewusst. Die Gegnerinnen sind zwar bis zu einen Kopf größer als sie, „dafür bin ich schneller“. Die Erinnerungen an Baku seien gut: Bei den European Games 2015 hatte sie Bronze geholt.

Für Kathrin Unterwur­zacher sind die WM-Vorzeichen schwieriger. Nach dem zum Jahreswechsel erlittenen Kreuzbandriss kehrt die 26-jährige Innsbruckerin nach zehn Monaten Wettkampfpause gleich auf die WM-Bühne zurück. Mit Magdalena Krssakova (Wien) hat sie zudem Konkurrenz im eigenen Team um das einzige Olympia-Ticket in der Kategorie bis 63 kg.

Trotz der langen Abwesenheit ist Unterwurzacher als Nummer zehn der Welt gesetzt. „Das zeigt, wie stark und konstant sie in den vergangenen Jahren war“, meint Wegbegleiter Scherwitzl. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so weit vorne bleibe“, sagt Unterwurzacher. Sie sei heiß aufs Kämpfen: „Ich bin extrem motiviert, der Ansporn ist voll da!“ Die Erinnerungen an Baku seien bestens, „dort habe ich 2015 meinen ersten Grand-Slam-Sieg geholt“.

Der Kampf um WM-Edelmetall beginnt am Sonntag (Unterwurzacher) bzw. Dienstag (Graf). „Eine Medaille ist natürlich das Ziel“, erklären beide unisono. Bundestrainer Marco Spittka („Ich hoffe, dass sie die Bewährungsprobe überstehen“) gibt vor Ort die Kommandos. Martin Scherwitzl hingegen bleibt zuhause, lehnt sich zurück – und drückt die Daumen.