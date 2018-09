Von Benjamin Kiechl

Kitzbühel – Im Sportpark wurde gestern noch gehämmert, geschraubt und mit den Vereinsfarben Blau-Gelb dekoriert. Zusammenhalt wird beim EC Kitzbühel großgeschrieben und da passt es gut ins Bild, dass Trainer Tomas Martinec gerade mit Aufbauarbeiten des VIP-Bereichs beschäftigt ist. Feiern will der Trainer aber nur bei einem vollen Erfolg: Heute (19.30 Uhr/Sportpark Kitzbühel) gastiert zum Heim-Auftakt der HC Gröden im Adlerhorst. Coach Martinec gibt sich angriffslustig: „Wer nicht gewinnen will, braucht nicht zu spielen“, diktiert der Coach. „Wir wollen rasch ins Spiel finden und haben vor keinem Gegner Angst!“

Die Voraussetzungen sind gut. Kitzbühel konnte die letzten drei Duelle für sich entscheiden und die Grödner kassierten ihrerseits zum Auftakt eine 1:4-Niederlage gegen Sterzing. Die Adler konnten zumindest einen Punkt bei der 3:4 Niederlage nach Verlängerung aus dem Bregenzerwald entführen.

Die Adler setzen heute voll auf ihre Fans. Präsident Volker Zeh ist mit dem Ziel angetreten, noch mehr Fans in den Sportpark zu locken und die Adler neben den Innsbrucker Haien zur zweiten fixen Eishockey-Größe im Land werden zu lassen. Dass der Verein attraktiv für junge, hungrige Spieler ist, zeigt Neuzugang Florian Eder. Der 21-jährige Stürmer von den Kufstein Dragons (Eliteliga) klopfte im Sommer in der Gamsstadt an und überzeugte in der Vorbereitung. „Er hat sich super reingeworfen und sich in den Kader reingekämpft. Solche Spieler will ich haben!“, erzählt Coach Martinec und spricht von einer Verpflichtung mit Vorbildwirkung für weitere Talente. Weil Eder mit B-Lizenz ausgestattet wurde, könne er auch weiterhin für Kufstein aufs Eis gehen.

Noch eine gute Nachricht hat der Coach parat: Die Verletzung von Goalie Ty Rimmer bei der Liga-Generalprobe gegen Waldkraiburg habe sich als nicht ganz so schwer herausgestellt. Wie bereits zum Auftakt gegen Bregenzerwald wird der Kanadier heute im Kasten stehen.