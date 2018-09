Von Roman Stelzl

Kufstein – Nach fast 50 Future-Turnieren, über fünf Jahren Streben nach dem ersten Titel war es am vergangenen Sonntag endlich so weit: Tirols Tennis-Talent Alexander Erler durfte in Kairo (EGY) erstmals bei einem Future-Turnier die Trophäe für den Einzelsieg in die Höhe stemmen. Dazu gab es den Finaltriumph im Doppel. „Das war richtig geil!“, freute sich der 20-jährige Kufsteiner, dem ein Stein vom Herzen fiel: „Der Sieg war vor allem mental wichtig. Es war nicht leicht zu spielen wegen des Windes und die Hitze war teilweise extrem. Aber ich kam gut zurecht.“

Nach dem Erfolg des Kolsassers Matthias Haim ist Erler damit der zweite Tiroler, der sich heuer in die Future-Siegerliste eintrug. Zuletzt gab es eine fast siebenjährige Durststrecke – Johannes Ager hatte zuletzt im Jahr 2011 triumphiert.

Als Belohnung für den Sieg beim 15.000-US-Dollar-Bewerb spuckt das ATP-Live-Ranking Erler derzeit auf Rang 581 der Weltrangliste aus – so gut wie noch nie. Und legt der 1,94 Meter große Aufschlag-Riese in dieser Woche beim zweiten Turnier in Kairo nach, dann könnte es sogar unter die Top 500 gehen.

Für Erler ist es die Bestätigung des neuen Weges, der heuer im Sommer eingeschlagen wurde – ohne Trainer Wolfgang Thiem und Günter Bresnik, mit denen Erler nach seiner gut fünfjährigen Zeit als „Deutschland-Legionär“ (Tennis-Akademie in München) von 2016 bis 2018 mit Unterbrechungen in der Südstadt trainierte. Damals auch als Teilzeit-Sparringpartner von Tennis-Star Dominic Thiem, Sohn seines Trainers.

Doch aufgrund der fehlenden Betreuung bei Turnieren kam nun der Abschied aus der Südstadt. Und der Wechsel zu Johannes König, der nun als Privat-Trainer für Erler zuständig ist und ihn als Touring-Coach betreut. Damit verbunden ist auch die Rückkehr in die Heimat Tirol.

„Alex ist ein Typ, der diese Betreuung vor Ort einfach braucht, das ist für ihn ganz wichtig“, erklärt Manager-Onkel Markus Erler. „Wolfgang Thiem hat einen hervorragenden Job gemacht, aber er hat nicht die nötige Zeit, um bei den Turnieren dabei zu sein.“

Diesen Job übernimmt nun exklusiv König, dazu hilft Christopher Schröck als Pyhsiotherapeut aus. Der Erfolg gibt dem Gespann Recht, auch wenn der finanzielle Aufwand „um einiges größer ist“, wie Markus Erler ergänzt.

Die Ziele sind hoch: Heuer soll der nicht mehr weite Sprung in die Top-500 gelingen – bereits im kommenden Jahr sind die Top 300 Erlers Vorgabe. Trainings-Kollegen wie Sebastian Ofner und Dennis Novak haben ja gezeigt, wie schnell es gehen kann.