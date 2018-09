Von Alex Gruber

Innsbruck – Zwei Heimspiele (Dornbirn/3:4 n.V und Graz/3:6) verloren oder nach jeweils eigener Führung besser gesagt richtig vergeigt – und dann auch noch diese Hiobsbotschaft: Verteidiger Sache Guimond, der sich gegen die Graz 99ers ohne Fremdeinwirkung verletzte, muss heute unters Messer. Wie weit es im Knie tatsächlich fehlt, wird man erst nach der Operation wissen. Dass der 27-jährige Kanadier aber wochenlang ausfallen wird, war gestern schon klar. „Es nervt. Ich hoffe, dass ich bald weiß, was wirklich los ist und bald wieder dabei sein kann“, sah Guimond gestern leidend und in Zivil seinen Kollegen beim Training zu. Mit einem internen Penalty-Wettbewerb wurde da unter den Stürmern in der Tiwag-Arena Stimmung gemacht. Etwas, was die Haie nach dem kapitalen Fehlstart ja mehr als nur dringend brauchen können.

„Sacha war seit letztem November und auch in den ersten beiden Partien dieser Saison in Summe unser bester Verteidiger. Sein Ausfall wird uns lange schmerzen“, holt Headcoach Rob Pallin tief Luft, um gleich hinterherzureichen: „Wir müssen uns aber auch um andere Sachen Sorgen machen: Um die Mentalität in unserem Team – wir spielen nicht mit 100 Prozent Herz, sondern nur mit 75. Wir glauben, wir spielen einfach drauflos und das Resultat kommt dann schon. So ist es aber nicht.“ Oder wie Guimond meint: „Du kannst dir in dieser Liga gegen niemanden eine zehnminütige Verschnaufpause leisten.“

Ein konstruktives Teammeeting legte Pallins Gedanken in dieser Woche in der Kabine offen. Die ebenso schmerzhafte Videoanalyse der beiden Auftaktniederlagen geht dem 52-jährigen Amerikaner ohnehin noch immer nicht aus dem Kopf: „Wir haben gegen Graz im zweiten Drittel 17 Minuten lang so gespielt wie die Pittsburgh Penguins auf ihrem Weg zum zweimaligen Gewinn des Stanley Cups. Und dann haben wir die letzten drei Minuten (aus einem 3:1 wurde mit drei Gegentreffern ein 3:4, Anm.) so gespielt, als würden wir das erste Mal Eishockey spielen. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Konklusio: „Wenn wir nicht die ganze Zeit mit 100 Prozent spielen, werden wir zwischen Platz zehn und zwölf landen.“ Da will hoffentlich niemand mehr hin.

Auf personeller Ebene wird Fabian Nußbaumer als sechster Verteidiger nach vorne rücken. Den 21-jährigen Eigenbauspieler quälte zuletzt auch eine Verletzung. Das Leben in der Erste Bank Eishockey Liga bleibt vor dem Auswärtsdoppelpack in Wien (Freitag) und Fehervar (Samstag) ein ­schmaler Grat. Ob man sich nach einem Neuzugang umschauen muss, werden die kommenden Tage zeigen.