Von Alex Gruber

Innsbruck — Nach zwei Heimniederlagen zum Saisonauftakt gegen Dornbirn und Graz setzt heute vor dem Gastspiel in Wien (fast) keiner auf einen Punktegewinn der Haie. „Dieses Spiel heißt ?Wir gegen den Rest der Welt'. Und ich liebe dieses Gefühl", gibt sich Innsbrucks Headcoach Rob Pallin nach einer intensiven Trainingswoche schon wieder kämpferisch. Im Wissen, dass an vielen Schrauben gedreht werden muss: „Es wird ein sehr, sehr schweres Wochenende, an dem wir uns selber finden müssen."

Sacha Guimond ist nach seiner gestrigen Knie-Operation ca. für vier Wochen weg, der Rest des Kaders muss Charakter und Härte gegen den Gegner und sich selbst beweisen. „Auch ich muss wieder einen Schritt zurück machen und für das Team arbeiten. Dann gilt es wieder nach vorne zu schauen", bestätigt auch Angreifer Andrew Yogan, dass man im Übereifer zuletzt auf Grundtugenden vergessen habe. Eine Notiz, die Pallin auch seinen Verteidigern in Erinnerung ruft: „Ihr erster Job liegt vor dem eigenen Netz." Eine Steigerung auf der Torhüterposition — Rene Swette hütet heute den HCI-Kasten — ist ohnehin unerlässlich. Denn so blöd das nach zehn Gegentreffern in den ersten beiden Partien klingt, ließen die Haie eigentlich wenig (laut EBEL-Statistik nur 41 Schüsse) zu.

„Wir fahren nicht nach Wien, um die weiße Fahne zu hissen", unterstreicht Pallin. „Ich glaube, dass wir die Kurve kriegen können", bestätigt Yogan. Dafür braucht es Kampfkraft und Disziplin.