Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Es geht ab in den Süden. Aber ein Kurzurlaub in Italien ist für medalp Innsbruck Handball Tirol nicht drin. Am Samstag (18 Uhr) in Vigasio nahe Verona startet das verjüngte Team in das Abenteuer in der italienischen Liga. „Wir hatten in der zweiten österreichischen Liga das Problem, dass sich die Spieler nicht optimal entwickeln konnten“, erklärt Klaus Hagleitner, der Sportliche Leiter der Innsbrucker. Der langjährige Handball-Trainer, der mit Innsbruck als Höhepunkt im Jahr 2002 im Europacup gegen den spanischen Cupsieger Ciudad Real antreten durfte, will neue Impulse setzen und hat den historischen Liga-Wechsel quasi mit eingefädelt.

Anstatt gegen den Abstieg zu spielen, wollen die Tiroler in der neu formierten italienischen Serie A2 wichtige Erfahrungen sammeln. „Einige Vereine aus der ersten italienischen Liga sind dazugestoßen“, weiß Hagleitner, der das Niveau aber etwas unter jenem in der österreichischen zweiten Liga einschätzt.

Die zweite Spielklasse ist in drei Staffeln mit insgesamt 37 Vereinen unterteilt, jeweils 14 spielen in den Staffeln A und B, neun in der Staffel C. Für medalp Handball Tirol geht es in der A-Staffel u. a. in „Derbys“ gegen die Südtiroler Teams aus Taufers, Eppan und Brixen, zudem aber auch Richtung Venedig nach Oderzo, gegen Mezzocorona, Malo oder Torri di Quartesolo.

Innsbruck-Trainer Sebastia Salvat will „das Potenzial in den Spielern wecken und unsere Zukunftsaktien weiter reifen lassen“. Auch viele U 20-Spieler werden zum Einsatz kommen, als Routiniers stehen Goalie Thomas Heiss (33), der im Sommer ein Comeback nach einem Kreuzbandriss feiern konnte, und Flügel Simon Lechner (29) im Kader.

„Die Vorbereitung war durch viele Aufs und Abs geprägt, typisch für eine junge Mannschaft. Da waren super Spiele dabei, dann wieder sehr schlechte. Aber insgesamt haben alle eine gute Trainingsleistung gezeigt. Bei den U20-Einsätzen in den letzten Wochen waren auch Licht und Schatten zu sehen, das braucht eben alles noch seine Zeit“, sagte Salvat.

Während Johannes Demmerer erst seit kurzer Zeit wieder voll belastbar ist, droht Nico Gasparini mit einer Schulterverletzung für den Auftakt auszufallen. Das Ziel der Innsbrucker ist, gleich zum Auftakt in Vigasio anzuschreiben. Als Belohnung soll es freilich Pizza geben.