Steyr - Wattens 0:2

Steyr — Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und darin lässt sich auch eine Art Klassebeweis finden. Wer sich am Freitag am schweren Geläuf in Steyr Glanz und Gloria von der WSG Wattens erwartet hat, weiß den Zweitliga-Alltag trotz klarem Blick auf die Tabelle nicht nüchtern genug einzuschätzen.

Fakt war, dass die Wattener zur Pause 2:0 führten, obwohl Torjäger Milan Jurdik einen Elfmeter sensationell „versemmelt" hatte. Die Kugel landete in Minute 18 einen Meter neben dem Tor. Jurdik bewies zehn Minuten später nach Pranter-Stanglpass, dass er sich nicht beirren lässt, und drückte den Ball mit seinem dritten Saisontreffer zum 1:0 über die Linie. Vor dem zweiten Treffer, den Andi Dober nach Adjei-Freistoß erzielte (45.), hatte die WSG auch Glück, dass Steyr durch Bojan Mustecic einen Hochkaräter vor dem starken Goalie Ferdl Odwald liegen ließ.

Dem Aufsteiger aus Oberösterreich fehlten in der Folge die Mittel, die Grünweißen aus Tirol mit all ihrer Erfahrung in Bedrängnis zu bringen. Mit Blick auf das ÖFB-Cupspiel bei Bundesligist Hartberg spielte Wattens stattdessen die Uhr trocken herunter. Lukas Katnik ließ noch eine Topchance (76.) aus.

Weil BW Linz in Kapfenberg ebenfalls erfolgreich blieb, hält Wattens vor dem kommenden Heim-Derby gegen Wackers zweites Team Platz zwei. So kann es weitergehen. (lex)

Wacker II - FAC 0:1

Innsbruck — Bei den Wacker-Fohlen hätte sich am Freitag gegen Ried-Bezwinger FAC gleich eine schöne Familien-Geschichte aufgetan. Da saß Ex-Wacker-Coach Walter Kogler das erste Mal bei einem Zweier-Heimspiel im Tivolistadion, und sein Sohn Alexander fand nach herrlichem Pass von Murat Satin die Topchance zur 1:0-Führung vor (5.). Der 20-Jährige scheiterte knapp — ob der Vater, der als Verteidiger auch fürs Grobe zuständig war, getroffen hätte, bleibt reine Spekulation.

Die Grumser-Truppe schlug sich gegen eine mittlerweile routinierte Zweitliga-Mannschaft in jedem Fall erneut wacker und fand durch Alex Gründler weitere Schusschancen vor. Die Gäste aus Wien wurden bei einem indirekten Freistoß — Wacker-Goalie Hidajet Hankic war mit den Händen über der Sechzehnerlinie — gefährlich, Hankic machte seinen kleinen Fehltritt aber gleich wieder gut. Die Defensiv-Null stand zur Pause einmal mehr.

Nach dem Wechsel wartete man vergeblich auf Höhepunkte, ein FAC-Freistoß landete erneut in den Händen von Hankic (48.). Den ersten nennenswerten Schuss der jungen Hausherren feuerte der engagierte Karim Conte (60.) ab. Im Finish kamen die Gästen etwas auf und ein satter Weitschuss von Andrej Todoroski fand den Weg ins Wacker-Tor (79.). In der Nachspielzeit hatte Lukas Hupfauf nach einem Eckball noch den Ausgleich am Fuß. (lex)