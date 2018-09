Tryon – Es war nur ein zaghaftes Lächeln, das Jasmin Lindner und Lukas Wacha über die Lippen kam. Bis sich das Voltigier-Duo so richtig freuen konnte, dauerte es ein Weilchen. Sie hatten alles der Mission Titelverteidigung bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) untergeordnet. Mit ihrer Voltigier-Kür zum Thema Schach wollten die Tiroler die Gegner im Pas de Deux schachmatt setzen.

Allein, es wollte diesmal nicht sein. Während man vor zwei Jahren in der Normandie (FRA) noch spielerisch mit Pferd „Dr. Doolittle“ zum Titel galoppierte, gelang diesmal keine fehlerfreie Darbietung: In einem extrem spannenden Finaldurchgang wurde es in der Nacht auf Freitag Silber und der Vize-Weltmeistertitel. Lediglich 14 Tausendstelpunkte fehlten der OEPS-Paarung am Ende zur erfolgreichen Titelverteidigung. „Leider passierte gleich beim Aufgang von Jasmin ein Kommandofehler und sie musste sich mit Kraft zum Handstand hochziehen“, erklärte Longenführer und Trainer Klaus Haidacher den verkorksten Beginn. „Die Deutschen und Italiener vor uns bekamen Höchstnoten, wir wussten, dass es sehr schwer wird.“ Nach dem Eingangsfehler schwanden Sicherheit und Leichtigkeit zusehends.

Mit etwas Abstand kam bei den Tirolern von der VG Pill doch noch Freude über die dritte Medaille für Österreich nach der silbernen von Pepo Puch in der Para-Dressur und Bronze für das Voltigierteam im Nationenbewerb.

Für eine weitere Erfolgsmeldung aus Tiroler Sicht sorgte Springreiter Max Kühner. Der in Kitzbühel lebende Deutsche hat gute Chancen auf das Zwölfer-Finale. Nach dem Zeitspringen und dem ersten Teil des Nationenpreises liegt der 44-Jährige mit „Chardonnay“ auf Platz sieben. In der Nacht auf heute (nach Redaktionsschluss) stand die dritte von fünf Prüfungen auf dem Programm. „Der Parcours war schon wirklich sehr anspruchsvoll“, berichtete Kühner aus den USA. „Besonders tricky war die letzte Linie, aber uns ist echt alles gelungen.“ Von den 122 Reiter-Pferd-Paaren absolvierten nur fünf Reiter die Hindernisse fehlerfrei. (TT)