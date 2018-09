Von Tobias Waidhofer

Szekesfehervar — „Wir müssen mit viel mehr Herz und Einstellung ans Werk gehen.“ Die Ansage von HC-Innsbruck-Angreifer Mario Lamoureux vor dem Gastspiel beim HC Fehervar war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und traf den Nagel außerdem auf den Kopf. Schließlich hatten sich die Haie mit drei Niederlagen in den ersten drei Spielen inklusive einem empfindlichen 2:8 in Wien in eine kleine Sackgasse manövriert.

Das muntere Wechselspiel auf der Torhüterposition setzte sich erneut fort, statt Rene Swette stand diesmal wieder Matt Climie zwischen den Pfosten. Und auch die Linien wirbelte Coach Rob Pallin ordentlich durcheinander — vorerst blieb eine Steigerung aber aus. Denn nach dem ersten Drittel führten die überlegenen Ungarn dank Treffern von Koger (8. Minute) und Sofron (19.) mit 2:0. Die besten HCI-Chancen im ersten Abschnitt vergaben Ondrej Sedivy und John Lammers.

Im zweiten Drittel gab es dann endlich ein Erfolgserlebnis für die Innsbrucker: Nach einer starken Puck-Eroberung von Andrew Yogan traf Lubomir Stach zum Anschlusstreffer (26.). Doch die Freude darüber sollte nicht lange halten, weil Szabo Goalie Climie düpierte und zum 3:1 für Fehervar traf (32.).

Doch der Kampfgeist und eine tolle Moral sind Qualitäten, die man einer Truppe von Rob Pallin nie absprechen sollte. Und so verkürzte Kapitän Tyler Spurgeon (35.), knapp eine Minute vor Drittel­ende traf dann Andrew Yogan im Powerplay zum 3:3 (40.). Die Haie waren wie Phönix aus der Asche gestiegen und dank eines der stärksten Saisondrittel wieder voll dabei.

Im Schlussabschnitt lag das Match auf Messers Schneide, viele Strafen auf beiden Seiten ließen kaum Spielfluss entstehen. Den Haien schien aber mindestens ein Punkt sicher, bis eine dumme Strafe von Mike Boivin die Innsbrucker fast um die Früchte ihrer Arbeit gebracht hätte — in Überzahl traf erneut Sofron in der 59. Minute zum 4:3. Doch damit war die Geschichte des Spiels noch nicht erzählt, weil Andrew Yogan 27 Sekunden vor Schluss doch noch den Ausgleich schaffen sollte.

Es ging in die Overtime, wo Fehervar schlussendlich durch ein Tor von Kurait den Sieg einfuhr. Die Haie nahmen aber zumindest einen Punkt mit auf die lange Heimreise nach Innsbruck.

„Der Druck auf die Imports wird steigen“, fordert Vorstand Norbert Ried vor allem von den 13 Legionären viel mehr. Am Dienstag kommt Salzburg in die Tiwag-Arena.