Innsbruck, Wien — Claudia Lösch verkündete am Samstag nach reiflicher Überlegung ihren Rücktritt als Behindertenskifahrerin. „Für mich war der Entschluss seit eineinhalb Monaten klar", erzählte die 29-jährige Wahl-Innsbruckerin gefasst. Die mit zweimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze erfolgreichste Paralympics-Sportlerin des Landes genoss am Samstag in Wien ihren „letzten Tag des Sports, zumindest als aktive Athletin".

Sie blicke auf 16 „großartige Jahre zurück, in denen mir Menschen sehr ans Herz gewachsen sind". Ihre schönste Erinnerung sei die Goldmedaille bei der WM-Abfahrt 2015 in Panorama (CAN). „Drei Tage vorher war ich im Training gestürzt und die Betreuer mussten mich 15 Minuten lang aus dem Schnee ausgraben."

Für die Paralympics 2022 in Peking hat die sechsfache Behindertensportlerin des Jahres aus „politischen Gründen" schon länger abgewunken. Dass sie vor einer WM-Saison den Schlussstrich zieht, liege am Chaos im IPC (International Paralympic Committee). „Es ist fast Oktober und es ist noch nicht fix, wo die WM stattfinden wird!" Hinzu kämen noch „ein paar Kleinigkeiten auf nationaler Ebene". Ihr Rücktritt, hofft Lösch, solle ein Weckruf sein. (ben)