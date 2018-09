Von Susann Frank

Tryon – Der verpassten Medaille nachzutrauern, dafür bleibt Springreiter Max Kühner keine Zeit. Denn nach der Rückkehr von den Weltreiterspielen in den USA ist kurz vor dem Finale des Nationenpreises in Barcelona. Dem nächsten Highlight für den erfolgreichen Wahl-Tiroler, der ganz zum Schluss von Platz zwei auf Platz sechs in Tryon zurückgefallen war.

„Natürlich bin ich etwas enttäuscht“, gestand der eingebürgerte Österreicher. Zwei Abwürfe auf seinem Top-Pferd Chardonnay im letzten Umlauf – von insgesamt fünf sehr schweren Parcours – ließen den Medaillentraum platzen. Nichtsdestotrotz ist es die beste Platzierung bei einer WM für die rot-weiß-roten Springreiter seit der Bronzemedaille von Hugo Simon 1974 in Hickstead (GBR). Simon war es auch, der bisher bei Weltreiterspielen als Einziger unter den Top Ten landete: 1998 auf dem neunten Rang.

„Ein sechster Platz ist natürlich trotzdem ein gutes Ergebnis, da wäre ich von Anfang an zufrieden gewesen – eine Medaille wäre halt etwas Besonderes gewesen“, hob Kühner hervor, dessen Blick sich jedoch gleich wieder nach vorne richtet.

Donnerstag in einer Woche steht schließlich in Barcelona das Finale des Nationenpreises an. Durch eine sehr starke Leistung zusammen mit der Tirolerin Julia Houtzager-Kayser, Felix Köller (OÖ) und Christian Rhomberg (V) war die erste Sensation des Jahres im August geglückt: Das Quartett hatte sich durch einen Sieg in Budapest (HUN) für die Endrunde in Spanien qualifiziert und war in die erste Division aufgestiegen.

In Barcelona vorne mitzureiten, wird jedoch sehr schwierig. Rhomberg hat kein Pferd mehr. Seine Mäzenin hat ihm die Pferde weggenommen. Sie stehen zum Verkauf. Darunter auch Wallach Saphyr, sein Top-Pferd. Wie aus Reiterkreisen zu hören ist, soll Rhomberg seine Turnierplanung falsch angelegt haben. Sprich: Das Pferd hatte zu viele Einsätze.

„Wir wären ein gutes Quartett gewesen“, erklärt Kühner. Für Rhomberg rückt Roland Englbrecht nach. Kühner hebt hervor, dass Österreich gute Springreiter hätte, es jedoch an sehr guten Pferden mangle: „Die Aufgabe von uns, vom Verband ist es, dass jeder mithilft, Pferde mit Potenzial zu finden. Dabei spielen die Besitzer eine wichtige Rolle. Sie müssen wertgeschätzt und für den Sport begeistert werden.“ Wenn das nicht gelänge, würden sie nicht lange in der obersten Liga mitreiten können. Der 44-Jährige betont: „Aber das wollten wir immer, dafür haben wir immer gekämpft.“