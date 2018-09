Die Krise im Bundesliga-Alltag als Vorletzter soll sich für den FC Wacker Innsbruck heute (19 Uhr) in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Regionalligist Neusiedl am See nicht erhärten. Dass die Burgenländer in der Runde zuvor die Admira (zuletzt ja 3:1-Sieger gegen den FCW) mit einem 1:0-Sieg eliminierten, ist Warnung genug. Mit Osman Bozkurt (7 Tore) stellt Neusiedl auf Tabellenrang acht aktuell auch den Führenden in der Torschützenliste der Regionalliga Ost.

„Ich erwarte mir keinen Kantersieg, aber als Bundesligist muss man gegen einen Regionalligisten natürlich drüberkommen", sprach Wacker-Coach Karl Daxbacher gestern auf der Fahrt ins Burgenland. Die große Rotation ist nicht möglich, zumal mit Zlatko Dedic, Stefan Rakowitz und Stefan Peric drei Mann verletzungsbedingt passen müssen. Zudem gewährt Daxbacher dem leicht angeschlagenen Abwehrchef Matthias Maak sowie Staubsauger Bryan Henning eine Pause.

„Die Spieler wissen um unsere Situation in der Bundesliga und dass wir besser dastehen könnten", ist laut Daxbacher ausnahmslos jedem bewusst, was die Uhr geschlagen hat. Vielleicht platzt ja im Cup bei Patrik Eler und Co. auch der leidige Torknoten. (lex)