Neusiedl — Pflichtsiege sind im Fußball bekanntlich die schwierigsten, und wenn dann der Cup mit seinen „eigenen Gesetzen" dazukommt, dann wird es schon ziemlich knifflig. Doch der FC Wacker Innsbruck ließ sich von solchen Klischees am Mittwoch nicht beeindrucken und feierte in der zweiten Runde des ÖFB-Cups einen 3:1-Erfolg bei Regionalligist SC Neusiedl am See.

Die Burgenländer machten aber gleich von Beginn an Druck und wollten sich als vermutlich Kleiner gegen den Großen in Szene setzen. Doch es sollte ein kurzes Aufbäumen bleiben. Bereits in Minute vier konnte sich der Innsbrucker Florian Buch­acher als erster Spieler in die Torschützenliste eintragen.

Und dem nicht genug war nur eine Minute später der slowenische Rückkehrer Pat­rick Eler zur Stelle. Der Torschützenkönig der Erste-Liga-Saison 2016/17 ließ mit seinem ersten Pflichtspieltreffer nach der Rückkehr aufhorchen und erhöhte auf 2:0 (5.).

Es sollte nicht der letzte Schlusspunkt einer effizienten ersten Anfangsphase bleiben. In Minute zwölf erhöhte mit Florian Rieder erneut ein Tiroler auf bereits 3:0. Damit waren die Weichen bereits früh auf Sieg gestellt und den Burgenländern zugleich der Wind aus den Segeln genommen. Auch wenn der Treffer von Osman Bozkurt (37.) nicht unverdient war, sollte es nur noch Ergebniskosmetik sein.

„Das 3:0 war so gut wie die Vorentscheidung. Wir hätten dann aber auch 5:0 führen können", sagte Wacker-Trainer Karl Daxbacher zur frühen Führung und ergänzte: „Die Aufgabe am Sonntag (Bundesliga in Mattersburg) wird ungleich schwerer." (TT)