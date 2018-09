Von Alex Gruber

Innsbruck – „Wir haben uns diesen Sieg über die letzten zwei Spiele gesehen verdient“, sprach Goldtorschütze Andrew Yogan nach dem Overtime-Erfolg im Westderby und dem ersten Saisonsieg im dritten Heimspiel ein wahres Wort. Sein Treffer war vor gut 2000 Fans wieder ein Augen­schmaus, nachdem den Haien beim 5:5 ein Osterei aus einem unmöglichen Winkel ins Netz gelegt wurde. Kein Wunder, dass Goalie René Swette – wieder blieb die Fangquote eines Haie-Keepers in dieser Saison unter 80 Prozent (78,3) – beim Jubeln mit den Fans nicht mehr dabei war.

Es wäre nach den ersten fünf Runden mit 28 Gegentreffern, die einigen Cracks (Clark -9, Lindner -8, Boivin und Lamoureux jeweils -7) eine saftige Plus-minus-Statistik in Rechnung stellen, aber gemein, sich nur beim Goalie abzuputzen. Headcoach Rob Pallin, der morgen nach der Trennung von Matt Climie den neuen finnischen Goalie Janne Juvonen begrüßen wird, spricht dazu Klartext: „Ich hoffe, dass uns der neue Torhüter Stabilität verleiht. Wir brauchen noch einen Wechsel. Wir brauchen einen starken großgewachsenen Verteidiger vor unserem Netz.“ Das ist ein Transfer, den sich der 51-jährige Amerikaner in den nächsten zwei bis drei Wochen wünschen würde. Aber gleichzeitig ist es ein Zeichen, dass man sich im Transfersommer einige Baustellen aufgemacht hat. Es wird auch eine Frage des Geldes sein, zumal mit Sacha Guimond ein Verteidiger in einigen Wochen wieder zurückkommen sollte. Und von Boivin muss mehr kommen.

Dass die Haie den Vorwärtsgang (John Lammers ist mit sieben Zählern bisher interner Topscorer) nicht verlernt haben, untermauern sechs Treffer gegen Vizemeister Salzburg und 18 in den ersten fünf Spielen. „Wir müssen unsere Probleme erkennen“, spricht Pallin aber auch ganz klar die defensive Seite des Pucks an. Dann hätte man sich sowohl bei der 4:5-Overtime-Niederlage in Fehervar als auch gegen Salzburg nicht nur einen bzw. zwei, sondern jeweils drei Zähler verdient.

Nach dem überfälligen ersten Saisonsieg gab es zunächst einmal zwei freie Tage, um den Körper wieder fit und den Geist wieder frisch zu machen. Die laufende Rad-WM und die damit einhergehenden Straßensperren haben den Heimspiel-Kalender ja etwas durcheinandergebracht. So wurde vorgestern gegen Salzburg gespielt und am kommenden Dienstag steigt das Nordtirol-Südtirol-Derby gegen Meister Bozen. „Durch die Hölle“ (O-Ton Pallin) sei man bei der 2:8-Niederlage in Wien gegangen, das eigene Werkl habe in Ungarn aber wieder zu laufen begonnen. Neuerwerbung Alex Lavoie machte gegen Salzburg entgegen aller Kritik mit drei Scorerpunkten (1 Tor/2 Assists) auf sich aufmerksam. In der Hoffnung, dass Neo-Papa und Linienpartner Mario Lamoureux auch wieder erwacht. Es gibt genug Schrauben zu drehen.