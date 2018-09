Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – So früh wie kaum zuvor startet heuer die österreichische Volleyball-Bundesliga – mit dem Auftakt-Wochenende noch im September sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Nach dem Abwandern der Hypo-Tirol-Profis in die deutsche Herren-Bundesliga im Vorjahr und dem Rückzug der TI-Volley-Frauen nach Saisonende in die zweite Liga ist der VC Tirol der nunmehr einzige Landesvertreter in Österreichs höchster Spielklasse. „Um die Lokal-Derbys ist es schad­e, aber ansonsten spielt das für uns als Team keine Rolle“, sagt VCT-Obfrau Theres­e Achamme­r. „Außer, die Förderungen erhöhen sich deshalb womöglich“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern. Ein Überblick zum Auftakt:

Die Mannschaft: Der VC Tirol bleibt auch in der 20. Bundesliga-Saison seinen gelb-blauen Dressen treu, darin stecken heuer sehr junge Damen. Der 13-Frauen-Kader kommt auf 18,6 Jahre Altersschnitt mit einer Durchschnittsgröße von 178,2 cm. Neun Spielerinnen sind noch keine 20, das Küken ist Sabrina Ziegler mit 15 Jahren, die Team-Älteste die Kanadierin Latoya Hutchinson (23). Mit ihr kommen noch Anamarija und Andjela Galic (Mils), Weeda Krassnig (Wien), Maddison Britton (AUS), Olivia Rusek (POL) und Maja Lasic (BIH) zum VCT-Eigenbau. „Es ist ein Investment für die Zukunft und eine große Mannschaft“, sagt Trainer Michael Jensen stolz. Er könne heuer ohne Probleme wechseln. Das einzige Manko sei, dass junge Spielerinnen mitunter wechselhaft agieren, „aber man wird sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt“.

Der erste Gegner: Zum Auftakt bekommt es der Vorjahres-Sechste gleich mit dem Meister UVC Graz zu tun. VCT-Obfrau Achammer ist dennoch unbeeindruckt: „Es ist egal, ob der Gegner Meister ist oder war oder sonstwas. Wir haben Graz im Vorjahr auch im Grunddurchgang besiegt.“ Mit der richtigen Einstellung sei vieles möglich. Coach Jensen sieht einen starken Gegner zum Start als Vorteil, noch dazu weil es ein Heimspiel sei: „Wir können deshalb als Außenseiter ohne Druck spielen.“

Die Liga: Aus dem Bewerb mit zehn Teams qualifizieren sich sechs Klubs für das Play-off am Saisonende. „Neben uns gibt es sechs Teams, die sich mit zahlreichen Profis und routinierten Spielerinnen verstärkt haben“, weiß Trainer Jensen. Mit Meister Graz zählen Allzeit-Größe Sokol/Post, die Dauerbrenner Klagenfurt und Linz-Steg sowie Perg, nach einem Umbruch, und Salzburg zu den heißesten Anwärtern auf die Top sechs. Und der VC Tirol?

Das Saisonziel: „Mit einem Platz unter den besten vier. Damit wäre ich sehr zufrieden“, wünscht sich Obfrau Acham­mer. Trainer Jensen will sich hingegen auf keine Zahl festlegen. Die Liga zu halten sei das Minimalziel, ein Platz im Play-off (Top sechs) schon ein guter Erfolg: „Wir wollen alles gewinnen, realistisch gesehen werden wir aber auch Spiele verlieren.“ Es gilt also vor allem gegen Eisenerz, Hartberg und Liganeuling Bisamberg zu punkten.

Die Tiroler „Legionärinnen“: Nicht nur beim VCT sind Tirolerinnen im Einsatz: Martyna Walter wechselte von der TI zu Perg und für Linz servieren heuer zwei Innsbruckerinnen: Nikolina Maros, einst VCT, kehrte von Lugano nach Oberösterreich zurück, Monika Chrtiansk­a heuerte nach dem Rückzug ihres Teams Galina (LIE) ebenfalls dort an.