Innsbruck — Das Endergebnis zählt und so hätte es mit bescheidenen Mitteln ein perfekter Abend werden können: Die Sporthalle Hötting West präsentierte sich ohne Werbetransparente. Nur ein Stapel Flyer am Eingang erinnerte daran, dass hier Handball gespielt wird. Mehr brauchte es für den gelungenen Heimauftakt von Medalp Innsbruck Handball Tirol auch nicht, die Innsbrucker feierten am Samstag in der italienischen Serie A2 einen ungefährdeten 38:15-(15:9)-Sieg gegen Arcom HMT.

„Ich bin glücklich, dass meine junge Mannschaft 60 Minuten so stark gespielt hat", freute sich Coach Sebastia Salvat über den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. Die Innsbrucker mit Goalie-Routinier Thomas Heiss waren auch im Ausweichquartier (im Landessportcenter konnte aufgrund der Rad-WM nicht gespielt werden) eine Macht.

Die Freude im Tiroler Handball-Lager wurde jedoch getrübt. Nach dem Abpfiff in Innsbruck kamen „Bad News" aus der Steiermark. Sparkasse Schwaz Handball Tirol blamierte sich in der 5. Spusu-Runde gegen Aufsteiger Leoben mit einer 26:27-(9:15)-Niederlage. „Wir haben wieder nicht ins Spiel gefunden", erklärte Trainer Frank Bergemann und sah Parallelen zur bitteren Niederlage in Krems. Nach der Pause stellte Schwaz um und startete eine Aufholjagd.

Vier Minuten vor Schluss stand es 25:25 und es hätte alles gut werden können. Wurde es aber nicht. Bergemann: „Wir haben uns mit Fehlwürfen um die Früchte der Aufholjagd gebracht." (ben)