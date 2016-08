Innsbruck – Die 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger Wattens am Freitag im Tivoli in Innsbruck liegt den Wacker-Fans noch immer schwer im Magen. Groß war aber bei sehr vielen angereisten Fußballfans auch der Ärger über das an diesem Tag offensichtliche Chaos in der gastronomischen Versorgung durch das Olympiaworld-Catering.

Ausgerechnet am Tag mit dem größten Besucheransturm seit vielen Jahren waren nicht alle Kioske geöffnet. Lange Warteschlangen waren die Folge. Darüber hinaus berichten Augenzeugen, dass teils die Vorräte auch recht bald aufgebraucht waren. Und auch Wechselgeld soll nicht in ausreichendem Maße vorhanden gewesen sein. Erboste Postings und Kommentare in den sozialen Medien waren in den vergangenen Tagen die Folge. SPÖ-Stadtparteichef Helmut Buchacher sprach in einer Aussendung bezüglich der Olympiaworld-Bewirtschaftung gar von einem „Desaster“: „Die Verantwortlichen haben völlige Unfähigkeit bewiesen und das nicht zum ersten Mal.“ Buchacher spielt damit auf Beschwerden zu den Öffnungszeiten des Cafés, das „Automatenunwesen“ sowie Sportveranstaltungen der Nachwuchsvereine, die „nur ohne Eigenverkauf stattfinden können“, an. Die Gastro-Zustände an der Olympiaworld seien sogar „rufschädigend“ für Wacker, folgert Buch­acher.

Die Stimmung bei Wacker Innsbruck ist derzeit doppelt gedämpft: Man habe die Olympiaworld über die zu erwartenden Zuschauerzahlen informiert, „wir erwarten uns jetzt auch eine deutliche Verbesserung“, sagt Pressesprecher Benjamin Rohrer. Wacker ist gering am Verkauf beteiligt, doch darum gehe es nicht. „Das ist auch eine Imagefrage, die Fußballbesucher sollen sich im Stadion wohl fühlen.“

OSVI-Prokurist Matthias Schipflinger gibt Fehler in der Gastro-Planung zum Derby auf TT-Nachfrage unumwunden zu, führt diese aber auf einen internen Personalwechsel in der Abteilungsleitung zurück: „Dieser Wechsel war kurzfristig und hat zu Fehlentscheidungen geführt.“ Wie eben, dass an der Ost nur einer statt zwei Kiosken geöffnet war. Waren ansonsten im Schnitt 2700 Besucher bei einem Wacker-Spiel, seien es dieses Mal dreimal so viel gewesen. Allein das hätte für sich genommen schon zu längeren Wartezeiten geführt. Die Beschwerden der Fans seien aber „berechtigt und verständlich. Wir haben aber noch am Montag Gespräche geführt – das kann uns nicht mehr passieren.“

Buchachers Forderung, die Verpflegung allen Heimvereinen selbst zu überlassen, weist Schipflinger zurück: „Der Wacker will das gar nicht selber machen.“ Von Beschwerden über das Café höre er zum ersten Mal. Dass die OSVI das Catering seit 2010 selbst besorge, habe auch den Vorteil, Bereiche wie die Sportsbar zu servicieren, die eben keinen Profit bringen würden.

Schipflingers Aussagen sind das eine, denn schon seit Jahren bemüht sich Wacker, die Gastronomie zu übernehmen. Denn „kalte Würstl“ und die lieblose Kantine sind keine Seltenheit im Stadion. Die Gespräche verliefen bisher im Sand. „Weil es zu viele vertragliche Hindernisse gibt“, erklärt Benjamin Rohrer.

Die Beschwerden über das OSVI-Catering sind dem für Sport zuständigen Vize-BM Christoph Kaufmann (FI) ebenfalls zu Ohren gekommen. Die OSVI gehört zur Hälfte Stadt und Land. Kaufmann verspricht, dass solche Zustände wie beim Derby „nicht mehr vorkommen werden“. (mami, pn)