Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz hat in der fünften Runde der Fußball-Erste-Liga erstmals angeschrieben. Der Aufsteiger trotzte Aufstiegsaspirant Austria Lustenau am Montag zu Hause ein 1:1-Remis ab. Lustenau rückte mit acht Punkten zumindest für einen Tag auf Tabellenrang drei vor. Rene Renner brachte die Oberösterreicher in Führung (14.), Raphael Dwamena besorgte den Ausgleich (38.). (APA)