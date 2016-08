Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach zwei Niederlagen in Serie im Derby gegen Wattens (1:2) und Spitzenspiel beim LASK (0:1) brennt der Baum beim FC Wacker Innsbruck zwar noch nicht lichterloh, aber es knistert. Viel mehr sollten sich die Innsbrucker zu Saisonbeginn nicht mehr leisten.

Auf der Suche nach Lösungen ist freilich Neo-Coach Maurizio Jacobacci gefragt, der den Seinen den soliden defensiven Auftritt gegen den LASK positiv in Rechnung stellte. Im Wissen, dass mehr von Wacker gefordert wird. Die Vorwärtsbewegung war bislang bescheiden, die besten Chancen beim letzten Match fand Edeljoker Thomas Pichlmann im Finish bei seinem Kurzauftritt vor. „Wenn der Ball in die Box kommt, bin ich da. In der letzten Saison sind die halt reingegangen“, sagt der Torschützenkönig der letzten Saison und weiß, dass die Lage „heikel“ ist: „Kleinigkeiten können das Ganze aber auch wieder in die richtige Richtung bringen.“

Eine dieser „Kleinigkeiten“ wäre eben in der Offensive gefragt. „Wenn der letzte Pass nicht passt, verpufft das ganze Band“, fordert Jacobacci zielstrebige und präzise Anspiele an der vordersten Front. Der heutige Gegner mit seinen Jungbrunnen aus der ganzen Welt (z. B. Mergim Berisha/Kosovo, Samuel Tetteh/Ghana) exerzierte am Weg zur Tabellenführung mit dem Punktemaximum und mit elf Treffern vor, wie man das Runde ins Eckige bringt. „Wenn man ihnen Platz und Zeit lässt, spielen sie einen schwindlig. Wir müssen sie gut anpressen, zu langen Bällen zwingen und die zweiten Bälle gewinnen“, weiß Jacobacci, dass gegen die Red-Bull-Filiale auch eine Laufbereitschaft jenseits der Schmerzgrenze zählt. Das Publikum solle den unbedingten Willen erkennen, das Match auf die eigene Seite zu ziehen.

Die Stimmung rund ums Tivolistadion Tirol ist nach vier Runden fragil. Es ist Zeit für die Trendwende, zumal am Freitag in der englischen Woche ein weiteres Heimspiel gegen Austria Lustenau wartet. Mit dem taktischen Korsett lassen sich auf (kurze) Zeit nur Experten trösten, gute Ergebnisse lesen sich für alle an der Tabelle ab. Liefering ist ein Schlüsselspiel.

WSG ersatzgeschwächt

Gleich drei Ausfälle im defensiven Mittelfeld (Svejnoha, Mörck/beide verletzt und Kekez/gesperrt) zwingen Wattens-Coach Thomas Silberberger heute beim Kapfenberger SV zu Umstellungen. Das 4-2-3-1-System wird in ein 4-1-4-1 modifiziert, in dem Kevin Nitzlnader auf der vakanten „Sechser“-Position den einzigen Staubsauger spielt. Der 23-jährige Ex-Wackerianer ist neben Standardsituationen auch beim Spielaufbau, Gewinn zweiter Bälle und in den Zweikämpfen besonders gefordert. Der interne Aufstieg bei der WSG stand dem „Nitzi“ bislang äußerst gut zu Gesicht.

Apropos Optik: Mit zwei Siegen im Gepäck und sechs Punkten traten die Wattener die Heimreise von den ersten beiden Auswärtspartien als Strahlemänner an, ein weiteres „Körnchen“ darf sich auch heute zwischen die Sitzreihen zaubern. „Wir wissen, um ihre offensive Stärke, haben in ihrer Defensive aber auch Möglichkeiten für unser eigenes Offensivspiel entdeckt“, führt Coach Thomas Silberberger bei der gestrigen Anreise in die Steiermark aus. Ganz so hoch wie beim FC Wacker werde man den Tabellenzweiten, der auch schon neun Treffer erzielte, im neuen System nicht anpressen. Auf der „Acht“ feiert entweder Florian Toplitsch oder Khurram Shazad das Zweitliga-Startelf-Debüt.

„Wir haben bisher noch keinen Gegentreffer aus dem laufenden Spiel erhalten. Das zeigt, das wir gut gegen den Ball arbeiten“, rechnet sich Silberberger heute etwas aus. Teil zwei der schweren Auswärtswoche führt dann am Freitag nach Pasching – dort wartet der LASK.