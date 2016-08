Dortmund – Deutschlands Fußball-Teamspieler Marco Reus hat zum ersten Mal den Führerschein. „Ja, es stimmt, dass ich meine Führerscheinprüfung bestanden habe“, sagte der 27-jährige Stürmer von Borussia Dortmund am Dienstag der „Bild“-Zeitung. Am Montag habe er die theoretische und die praktische Prüfung erfolgreich absolviert, den Führerschein habe es am nächsten Tag von der zuständigen Behörde gegeben.

„Ich bin froh, dass das Kapitel damit abgeschlossen ist“, sagte Reus, der im Winter 2014 noch wegen Fahrens ohne Führerschein in sechs Fällen für Aufsehen gesorgt hatte. Dafür hatte der Angreifer einen Strafbefehl erhalten. (APA)