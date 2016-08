Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Der FC Wacker beendete am Dienstag vor nur 1897 Zuschauern die Erfolgsserie des FC Liefering, doch zum zweiten Saisonsieg reichte es trotz einer starken Leistung nicht. 1:1 endete der rassige und abwechslungs­reiche Schlager im Tivoli­stadion, der vor allem aus Tiroler Sicht Lust auf mehr machte. Am besten gleich am Freitag im nächsten Heimspiel gegen Austria Lustenau.

Aggressiv gegen und mit dem Ball, lautete der Auftrag, und genau so legten die Hausherren gegen den starken Bullen-Talenteschuppen los. Besonders über die linke Seite wurde Liefering aufgemacht. Alex Riemann nützte seine Schnelligkeit schon nach fünf Minuten, doch seine Hereingabe verpasste Patrik Eler, der erneut Thomas Pichlmann an vorderster Front vertrat, nur knapp. Vier Minuten später wurde im Tivoli gejubelt – ein schnell ausgeführter Einwurf von Michael Schimpelsberger auf Florian Jamnig, der Simon Pirkl ideal bediente, und der 19-Jährige vollstreckte eiskalt zur verdienten Wacker-Führung.

Der Tabellenführer wurd­e förmlich überrumpelt. In der Folge erholten sich die Salzburger vom Startschock und übernahmen zusehends die Initiative, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. Ein Schuss von Samuel Tatteh (7.) war noch die gefährlichste Aktion von Julian Weiskopf, der für den angeschlagenen Pascal Grünwald im Tor stand.

Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Teams bis zur 65. Minute, dann landete ein an und für sich harmloser Schuss von Mergim Berisha im Wacker-Kasten, weil Weiskopf fürchterlich patzte. Einmal mehr ein gravierender Patzer, der postwendend zu einem Gegentreffer führt­e. Jetzt war Liefering klar am Drücker, die Schwarzgrünen wankten bedenklich. Zumal sich die bietenden Konter gegen die auf Sieg spielenden Jungbullen zum Teil kläglich vergeben wurden. In der Schlussphase drückten beid­e Teams auf den Siegestreffer. Die beste Möglichkeit hatt­e Riemann, doch dessen Schuss ging nur Zentimeter am Liefering-Gehäuse vorbei. Und dann hatte der eingewechselte Pichlmann (89.) den Matchball am Fuß, aber so wie bei der 0:1-Niederlage beim LASK klebte dem FCW-Torjäger das Pech am Schuh, weil der Liefering-Goalie richtig stand.