Von Tobias Waidhofer

Kapfenberg – Tabellarisch war es so etwas wie das Spitzenspiel der Sky Go Erste Liga, das am Dienstag im Franz-Fekete-Stadion über den Rasen ging: Der Gastgeber hatte die theoretische Chance auf die Tabellenspitze, die WSG Wattens jene auf Platz zwei.

Eine Ausgangslage, die den Wattenern irgendwie besser zu behagen schien, denn die Tiroler machten mit Startelf-Debütant Flo Toplitsch von Beginn an mächtig Druck. Nach elf Minuten blieb die Pfeife von Schiedsrichter Sebastian Gishamer bei einem Zweikampf zwischen Katnik und Santos im Kapfenberger Strafraum aber stumm.

Aktivposten bei der Silberberger-Elf war wieder einmal Flügel Christian Gebauer, der in der 20. Minute auch die beste Offensivaktion der Tiroler abschloss.

Die Steirer, die vor zwei Wochen dem FC Wacker beim 1:1 noch große Probleme bereitet hatten, bekamen im ersten Durchgang keinen Fuß auf den Rasen. Was auch an den bestens vorbereiteten Tirolern lag, die vor allem den schnellen Außen und den kreativen Brasilianern kaum Raum ließen – es ging mit einem torlosen Remis in die Pause.

Im zweiten Durchgang schlief die Partie dann aber immer mehr ein. Einzig Benni Pranter versuchte sein Glück mit einem Freistoß aus knapp 30 Metern – vergeblich (59.).

Doch dann zahlten die Wattener das Lehrgeld eines Aufsteigers. Bei einem Kapfenberger Befreiungsschlag patzten die Tiroler, João Victor war auf und davon und bediente Landsmann Dos Santos – das unverdiente 0:1 (74.). Victor ließ wenig später das 0:2 (84.) folgen. Das 3:0 – erneut durch João Victor, diesmal per Traumschuss – war dann nur noch Draufgabe ...