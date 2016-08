Salzburg - Salzburgs „Bullen“ sind verhalten optimistisch aus Zagreb abgereist. Das 1:1 im Quali-Play-off-Hinspiel am Dienstag lässt der Truppe von Oscar Garcia für das Heimrückspiel am kommenden Mittwoch alle Möglichkeiten offen, im neunten Anlauf endlich die Gruppenphase der Champions League zu erreichen. Dass man in einem Spiel auf Augenhöhe ein Gegentor kassierte, sorgte aber auch für Selbstkritik. Nach der Führung durch Valentino Lazaro (59.) schien Salzburg das Spiel einigermaßen im Griff zu haben. Doch Bernardo attackierte den besten Mann Dinamos, Marko Rog, mit einem wohl nicht nötigen Tackling und verursachte auf diese Weise den Elfer, den Rog selbst verwertete.

Hinteregger: „Eine blöde Aktion“

So abgeklärt und präzise Bernardo ansonsten im defensiven Mittelfeld agierte, so spiegelte sich in dieser Aktion wohl auch die relative Unerfahrenheit des Brasilianers wider. „Ihm einen Vorwurf zu machen, ist schwierig. Ich glaube nur, man braucht da nicht so hingehen, weil der Gegenspieler ja eher auch weg vom Tor läuft“, sagte Goalie Alexander Walke über den 21-Jährigen.

Innenverteidiger Martin Hinteregger wählte für Bernardos Aktion ein etwas drastischeres Sprachbild. „Da reißt man sich 90 Minuten den Arsch auf, dass man hinten die Null hält - eine blöde Aktion und alles ist über den Haufen geworfen“, sagte der ÖFB-Teamspieler. „Es war sicher nicht clever zu rutschen, aber das weiß er selbst am besten, dass er da mitlaufen muss, dann rennt der Gegner zur Eckfahne raus.“ Hinteregger übte angesichts seiner vergebenen Chance in der 30. Minute aber auch Selbstkritik: „Diesen Kopfball muss ich reinmachen, das ärgert mich extrem.“

Während Bernardo unter Oscar in neun von zehn Pflichtspielen von Beginn an aufs Feld durfte, gab Landsmann Wanderson in Zagreb sein Startelfdebüt. Zwar fand der Wunschspieler von Oscar, der so lange auf seine Spielberechtigung hatte warten müssen, etwas schwer ins Spiel. Dann aber deutete der Flügelstürmer mehrmals seine Gefährlichkeit an und lieferte auch den Assist für Lazaro.

„Das Tor war super herausgespielt“, lobte Geschäftsführer Jochen Sauer. Wanderson nähert sich anscheinend jener Form, derer wegen man ihn geholt hat. Sauer: „Er ist jetzt in einem körperlichen Zustand, wo man sieht, dass er mit vielen Sprints das Spiel beleben kann. Mit seiner Geschwindigkeit kann er den Unterschied ausmachen.“

Schlüssel zum 1:1 war nicht zuletzt eine über weite Strecken gute Verteidigung. Zwar kassierte Salzburg auf internationaler Ebene das erste Gegentor der Saison, viele Möglichkeiten fand Zagreb aber nicht vor. „Wir hatten das defensiv ganz gut im Griff, es sind ja auch nicht die schlechtesten Spieler, die Dinamo hat“, lobte Walke seine Vorderleute.

In der defensiven Stabilität sah er auch einen Trumpf im Rückspiel. „Da müssen wir uns natürlich zu 100 Prozent konzentrieren. Dann ist es schwierig, gegen uns ein Tor zu schießen. Und für ein Tor sind wir immer gut“, betonte der Deutsche und prophezeite in Wals-Siezenheim ein „ähnliches Spiel“, aber auch einen „harten Weg für uns“.

Krancjar korrigiert sich von 50:50 auf 45:55

Dinamo-Coach Zlatko Kranjcar bezifferte die Chancen erst mit „50:50“, um sich dann aber auf „45:55“ zu korrigieren. „Das Resultat lässt uns jedenfalls gute Chancen. Wir haben die Leute, um die Konter zu spielen“, meinte der Ex-Rapidler, der seinen 60. Geburtstag im Herbst gerne in der Champions League feiern würde. Sicher nicht gegen seinen Ex-Club wird im Rückspiel der derzeit bei Luzern engagierte Jakob Jantscher auflaufen. „Wir haben Interesse an ihm“, bestätigte Kranjcar, wollte aber keine Details des Deals, der laut Medienberichten vor dem Abschluss stehen soll, nennen.

Welche Rolle am kommenden Mittwoch Salzburgs Goalgetter Jonatan Soriano spielen kann, bleibt abzuwarten. Am Dienstag hatte Oscars Landsmann einen schweren Stand und sichtlich mit Muskelproblemen zu kämpfen, bis er in der 63. Minute ausgetauscht wurde. „Ich hatte Schmerzen, in der zweiten Hälfte konnte ich dann nicht mehr.“ Wahrscheinlich ist, dass der 30-Jährige im Bundesligaheimspiel am Samstag gegen Mattersburg geschont wird. (APA)