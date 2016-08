Villarreal – AS Monaco hat im Playoff-Hinspiel zur Champions League einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Der französische Top-Club setzte sich am Mittwochabend überraschend mit 2:1 (1:1) beim spanischen Vertreter FC Villarreal durch. Fabinho (4./Foulelfmeter) und Bernardo Silva (72.) erzielten die Tore für Monaco, das nun mit besten Chancen auf die Gruppenphase der Fußball-Königsklasse in das Rückspiel am kommenden Dienstag geht. Fehlen wird dann allerdings Benjamin Mendy, der kurz vor Schluss die Gelb-Rote-Karte sah. Villarreal kam durch Pato (36.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit einem Aus von Villarreal würde die spanische Primera Division die Chance verpassen, mit fünf Teams in der Gruppenphase vertreten zu sein. Meister FC Barcelona sowie Real Madrid und Atlético Madrid sind ebenso direkt qualifiziert wie Europa-League-Sieger FC Sevilla.

AS Roma mit guter Ausgangsposition

Auch AS Roma verschaffte sich durch ein 1:1 (1:0) beim FC Porto eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Der schottische Meister Celtic Glasgow feierte einen 5:2-(3:0)-Erfolg über den israelischen Champion Hapoel Be‘er Scheva. Auch Legia Warschau darf nach einem 2:0-(0:0)-Erfolg beim irischen Meister Dundalk bereits für die Gruppenphase der Königsklasse planen, auf die auch der bulgarische Titelträger Ludogorez Rasgrad nach einem 2:0-(0:0)-Heimsieg über Viktoria Pilsen beste Chancen hat. (dpa)