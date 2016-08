Wien – Rapid kämpft heute (21.05 Uhr/live ORF eins) auf Kunstrasen in Zilina um eine gute Ausgangsposition für die insgesamt sechste Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League. Mit einem positiven Resultat gegen den slowakischen Double­gewinner AS Trencin soll die Basis gelegt werden, um eine Woche später im heimischen Allianz Stadion den Aufstieg zu fixieren.

Die jüngsten Auftritte der Hütteldorfer lassen Positives erwarten, immerhin wurden die vergangenen drei Pflichtspiele bei einem Torverhältnis von 11:1 allesamt gewonnen. Dennoch warnte Trainer Mike Büskens vor übertriebener Euphorie: „Nur keine Überheblichkeit.“ Rapid-Sportdirektor Andreas Müller bezeichnete das Erreichen der Gruppenphase als das „erklärte Ziel“ der Grün-Weißen.

Die Wiener Austria steckt vor dem Play-off-Hinspiel in der Formkrise. Trainer Thorsten Fink will, dass seine Mannschaft gegen Rosenborg Trondheim (19 Uhr/live ORF eins) „galliger“ auftritt als zuletzt in der Bundesliga. Den überlegenen Tabellenführer und Titelverteidiger in der norwegischen Liga sieht er als leichten Favoriten: „Aber wir haben auch Chancen.“

Nachdem die Violetten in der Meisterschaft zuletzt von Rapid und Sturm abgewatscht worden waren, haben sich die Verantwortlichen an die Ursachenforschung gemacht. Für Cheftrainer Fink sind die möglichen Gründe vielfältig, wobei er auch auf die Doppelbelastung verwies: „Wir haben viele Spieler, die in der Vorbereitung nicht voll dabei waren, weil sie erst später gekommen sind“, führte er zudem mögliche körperliche Defizite ins Treffen. (APA, w.m.)