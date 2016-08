Von Wolfgang Müller

Innsbruck – 7/5/5/-1 – diese Zahlenkombination ist für den FC Wacker gegenwärtig ernüchternd: Nur Platz sieben nach fünf Runden mit fünf Punkten und einem negativen Torverhältnis. „Die Tabelle ist eine Momentaufnahme, die zugegeben enttäuschend ist. Aber gerade die letzten beiden Spiele stimmen mich optimistisch“, konnte Wacker-Coach Maurizio Jacobacci mit nur einem Punkt nach dem 1:1 gegen Lieferung nicht gut leben, mit der Leistung seiner Mannschaft schon: „Wir haben sensationell angefangen und stark aufgehört. Zudem ließen wir die sehr guten Lieferinger kaum zur Entfaltung kommen. Für mich war vor allem der Applaus des Publikums nach dem Schlusspfiff eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Dass gegen die Jung-Bullen nur ein Zähler herausschaute, lag auch daran, dass Julian Weiskopf beim Ausgleich ein schwerer Fehler unterlief. „Schade, weil er sonst eine starke Leistung abgeliefert hat. Mein Vertrauen hat er weiter“, so Jacobacci, der wohl auch am Freitag auf den verletzten Pascal Grünwald verzichten muss.

Ein Thema beim FC Wacker war neben der erschreckend niedrigen Zuschauerzahl (1897!) die „Causa Thomas Pichlmann“. So wie bei der 0:1-Niederlage gegen den LASK kam der Torjäger auch gegen Liefering sehr spät von der Ersatzbank ins Spiel. „Klar ist die Situation unbefriedigend für mich, weil ich spielen will“, fühlt sich der 35-Jährige in der Joker-Rolle nicht wohl: „Meine Art zu spielen, kennt man. Die kann sich auch nicht mehr großartig ändern.“

Den Kopf hängen zu lassen und auf stur zu schalten, kommt für Pichlmann nicht in Frage: „Der Trainer ist der Chef und hat zu bestimmen, ohne groß zu kommunizieren. Ich bin Spieler und habe das zu akzeptieren – was ich auch mache. Wenn ich ins Spiel komme, versuche ich alles und gebe mein Bestes.“ Als routinierter Stürmer weiß er, „wo ich im Strafraum zu stehen habe“, die vergebenen Chancen gegen den LASK und gegen Liefering jeweils in der Schlussphase reiht er in die Kategorie „typisch, wenn es nicht so läuft“.

Gerade der Sitzer gegen die Jungbullen war extrem ärgerlich: „In neun von zehn Fällen ist das ein Tor, weil ich alles so gemacht habe wie immer.“ Die allgemeine sportliche Lage sieht der ehemalige Italien-Legionär leicht besorgniserregend: „Weil die Punkte fehlen. Acht Zähler Rückstand nach fünf Runden ist für einen Titelaspiranten schon recht viel.“

So wie die Tabellensituation ist für Trainer Jacobacci die derzeitige Rolle von Pichlmann „ebenfalls nur eine Momentaufnahme“, die sich aus taktischen Überlegungen ergibt: „Vorweg, ich schätze Thomas Pichlmann als Mensch und als Spieler, aber für die Aufgaben gegen den LASK und Liefering war es verdammt wichtig, dass alle extrem viel nach hinten arbeiten. Dafür ist Eler eindeutig besser geeignet. Was nicht heißt, dass das immer so der Fall sein muss, wir durchaus auch mit zwei Stürmern auflaufen können. Das kommt ganz auf den Gegner an.“