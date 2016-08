Wien – Die Wiener Austria hat das Siegen nicht verlernt. Im Hinspiel des Europa-League-Play-offs gegen Rosenborg Trondheim gewannen die Violetten am Donnerstag zu Hause mit 2:1 (0:0). Alexander Grünwald (51.) und Felipe Pires (53.) brachten ihr Team mit einem Doppelschlag nach der Pause in Front, Rosenborg-Verteidiger Tore Reginiussen besorgte in der 91. Minute das wichtige Auswärtstor für seinen Club.

Nach einer ersten Hälfte, die trotz zumindest einiger Halbchancen torlos blieb, zog Grünwald bald nach Wiederbeginn aus rund 18 Metern mit dem Vollspann ab. Zwei Minuten später schloss Pires einen Konter nach einem groben Schnitzer in der Rosenborg-Defensive souverän ab. Am Ende versuchte die Austria, den Vorsprung unbeschadet über die Zeit zu bringen, was schließlich nicht gelang, da Reginiussen spät per Kopf zuschlug - nicht unverdient aus Sicht des norwegischen Rekordmeisters.

„Erst einmal bin ich zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wenn man das Tor in der Nachspielzeit bekommt, tut das natürlich weh. Aber wir sind zufrieden, dass wir den Rhythmus gebrochen haben. Wir können auch in Trondheim gewinnen, wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, erklärte Austria-Trainer Thorsten Fink.

Rapid mit souveränem Sieg

Rekordmeister Rapid steht so gut wie sicher zum sechsten Mal in der Clubgeschichte in der Gruppenphase der Europa League. Die Hütteldorfer gewannen am Donnerstagabend das Play-off-Hinspiel gegen den slowakischen Double-Sieger AS Trencin in Zilina völlig verdient mit 4:0 (1:0). Dadurch ist das Rückspiel am kommenden Donnerstag (21.05) im eigenen Allianz Stadion nur mehr eine Fleißaufgabe.

Zum Matchwinner vor nur 4.065 Zuschauern, darunter 2.000 Gäste-Fans, avancierte Rapids „Mister Europacup“ Louis Schaub. Nach seinem Triplepack (32., 54., 83.) hält er bereits bei 15 Toren in 23 Europacupspielen. Außerdem durfte sich auch der auf der Zehnerposition überzeugende Stefan Schwab (73.) in die Schützenliste eintragen.

„Mein Traum ist es, mit Rapid in der Gruppenphase zu spielen, da haben wir heute einen großen Schritt gemacht. Wir haben noch ein Rückspiel. Es ist ein beruhigender Polster, das darf aber nicht dazu führen, dass man einschläft, denn man hat gesehen, dass sie sehr gut Fußball spielen können“, meinte Rapid-Trainer Mike Büskens. (APA)