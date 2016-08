FC Wacker Innsbruck - Austria Lustenau (18.30 Uhr)

„Wenn man Liefering so in Bedrängnis bringt, wie wir es getan haben, ist es ein Lob für die eigene Mannschaft.“ „Die Mannschaft hat sich aus den letzten beiden Spielen gegen den LASK (0:1) und Liefering (1:1) mehr als nur einen Punkt verdient. Deswegen freue ich mich auf das nächste Spiel.“ Oder: „Es ist ein Erfolg, wenn etwas zu wachsen beginnt.“ Diese und andere Zitate streute Wacker-Coach Maurizio Jacobacci vor dem Match gegen Austria Lustenau ein. Das Selbstvertrauen des Italo-Schweizers hat nicht gelitten: „Ich bin sehr positiv, was die Zukunft anbelangt.“

Die steten Vorwärtsschritte ließen sich mit der starken Anfangsphase oder dem starken Finish gegen die Jungbullen untermauern, das 4-1-4-1-System mit Jürgen Säumel auf der Sechs war zuletzt großteils sehr stabil. Und etwas, das funktioniert habe, bedürfe keiner Änderung.

Ändern müssen sich bei einem Blick auf die Tabelle freilich die Resultate. „Alle nehmen wahr, wo wir stehen, und wir können keinem verbieten hinzusehen“, sagt Jacobacci. Weil sein Team fit sei, voll mitziehe und die Ideen immer besser umsetze, schöpfe man aber gegenseitig verstärkt Vertrauen in das Projekt.

Den Blick aufs Ranking blendet Säumel in der frühen Phase der Meisterschaft aus. Allerdings: „Lustenau ist ein Schlüsselspiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Wir haben vier Spiele nicht gewonnen und kennen die Situation.“ Faire Genesungswünsche an Lustenaus schwerverletzten Regisseur Julian Wießmeier (Schien-und Wadenbeinbruch) schickt er gleich hinterher: „Es tut mir leid für ihn und ich hoffe, dass er gleich stark wieder zurückkommt.“

Die Mission „gemeinsam aufsteigen“ legt am heutigen Abend einen fälligen Heimsieg nahe. „Mit Druck können wir umgehen. Und wer bei Wacker unterschreibt, weiß, dass da ein anderer Druck herrscht als bei Kapfenberg oder Wiener Neustadt“, führt Säumel aus. Das Selbstvertrauen hat (noch) nicht gelitten. Dafür genügt in den Wacker-Räumlichkeiten ein Blick nach rechts, ins Gesicht von Maurizio Jacobacci. Aus seiner spürbaren Überzeugung sollen bald auch Siege sprechen. (lex) LASK - WSG Wattens (18.30 Uhr)

Normalerweis­e lautet der Satz ja „Never change a winning team“. Wattens-Coach Thomas Silberberger will seine Elf aber auch trotz der 0:3-Niederlage in Kapfenberg an keiner Position verändern. Weil die Leistung über 70 Minuten mit Startelf-Debütant Flo Toplitsch sehr gut war, bleibt der 4-1-4-1-Mantel bestehen.

Titel(mit)favorit LASK türmt sich im Paschinger Waldstadion als nächste große Hürde vor dem Tiroler Aufsteiger auf. Zu viel Kopfzerbrechen macht sich Silberberger deswegen aber nicht: „Es wird wieder schwer, aber wer bei Wacker im Tivoli etwas holt, kann auch gegen den LASK etwas holen. Natürlich kann es auch sein, dass wir zum dritten Mal in Serie als Verlierer den Platz verlassen.“

Gedanken an einen etwaigen Negativlauf nach zwei Niederlagen in Serie (zuvor 0:1 gegen Wiener Neustadt) und ohne einen eigenen Torerfolg blendet der Wattens-Trainer aus. Die Rechnung mit dem Saisonziel Klassenerhalt stehe: „108 Punkte sind zu vergeben, 40 bis 45 werden wir brauchen. Folglich werden wir wahrscheinlich mehr abgeben als erobern.“

Der Teufel steckt wie immer im Detail. In Kapfenberg brachte eine Fehlerkette das 0:1, gegen Wiener Neustadt kam die Niederlage ebenfalls nach zwei Patzern zustande. „Wir müssen die eigenen Fehler vermeiden und die des Gegners ausnützen“, fordert Silberberger höchste Konzentration. Die Anreise nach Oberösterreich erfolgt am heutigen Matchtag, für Sandro Neurauter und Dominik Popp stand beim gestrigen Abschlusstraining noch ein Fitnesstest an. (lex)