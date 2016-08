Manchester – Trainer Josep Guardiola sieht offenbar auch langfristig keine Verwendung mehr für Englands Fußball-Nationaltormann Joe Hart bei Manchester City. „Ich will Zufriedenheit für alle Spieler. Ich will nicht, dass Spieler bleiben, wenn sie nicht bleiben wollen“, sagte der ehemalige Bayern-Coach am Freitag. Hart könne den Verein verlassen.

Guardiola hatte den langjährigen Stammkeeper in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison nicht eingesetzt. Neben dem Schlussmann hatte der Trainer auch die langjährigen City-Stammkräfte Samir Nasri und Yaya Toure nicht aufgestellt. „Ich will mit Spielern leben und arbeiten, die bleiben möchten“, sagte Guardiola. (APA/dpa)