Von Wolfgang Müller und Tobias Waidhofer

Innsbruck/Pasching – Was ist bloß mit dem FC Wacker los? Von wegen Titelaspirant, die Tiroler bezogen gestern gegen Austria Lustenau eine 0:1-Heimniederlage und haben nach sechs Runden der Sky Go Ersten Liga nur magere fünf Punkte auf dem Konto. Ebenso enttäuschend wie die Leistung auf dem grünen Rasen war die Kulisse im Tivolistadion – nur 2391 Zuschauer verfolgten den Westschlager.

Die Hausherren liefen mit exakt jener Elf auf, die am Dienstag die Siegesserie der Jungbullen beendete. Trainer Maurizio Jacobacci setzte also wieder auf ein 4/1/4/1-System mit Jürgen Säumel als einsamem Taktgeber vor der Abwehr und Patrik Eler als Solospitze, die von den schnellen Flügeln Alex Riemann und Flo Jamnig gefüttert werden sollte. Thomas Pichlmann saß einmal mehr als Joker auf der Ersatzbank.

Die nach der 1:3-Heimniederlage gegen Kapfenberg angeschlagenen Lustenauer sollten von Beginn an unter Druck gesetzt werden. Das war zumindest der Plan, der zunächst nicht aufging. Über Riemann hatten die Tiroler in der Anfangsphase einige gute, aber keine zwingenden Möglichkeiten. Es fehlte der Zugriff auf das Spiel, Kombinationen über mehrere Stationen kamen nicht zustande.

Die besseren Chancen verzeichneten die Vorarlberger. Zwei Distanzschüsse von Pius Grabherr waren sichere Beute von Julian Weiskopf, der im Wacker-Tor wieder den verletzten Pascal Grünwald vertrat. Ein Kopfball des aufgerückten Marco Stark (16.)nach Freistoß von Philip Roller strich über die Querlatte, in der 27. Minute hatte Weiskopf alle Mühe, gegen den starken Raphael Dwamena die Gäste-Führung zu verhindern. Wacker-Großchancen? Fehlanzeige – Lustenau-Goalie Knett verbrachte eine absolut stressfreie erste Halbzeit. Ein Eler-Solo war die einzig halbwegs gefährlich Aktion, bei den Vorstößen von Riemann und Jamnig mangelte es wie so oft am letzten Pass. Von dem Aufwärtstrend am Dienstag war nichts zu sehen, im Gegenteil. Spielerisch war das ein schwerer Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. Dass sich Roman Kerschbaum verletzte, passte zum tristen Bild der ersten 45 Minuten.

Die Kabinenpredigt fand offensichtlich Gehör, denn die Schwarzgrünen erhöhten den Druck, pressten Lustenau noch höher an und drängten auf den Führungstreffer. Ein Kopfball von Jamnig (52.) nach Riemann-Flanke wurde abgeblockt. Ein Treffer musste her, daher reagierte Jacobacci und brachte seinen Joker (59.). Pichlmann sollte es richten, und der 35-Jährige legte auch gleich engagiert los. Eine Riemann-Hereingabe verpasste er ebenso knapp wie Armin Hamzic, dann scheiterte Riemann (67.) an Knett. Weil trotz intensiver Bemühungen die Null stand, kam es, wie es kommen musste – einen Kopfball von Dwamena (81.) fischte Weiskopf erst hinter der Linie aus seinem Kasten. Da sah der Osttiroler so wie beim Gegentreffer gegen Liefering nicht gut aus. Mit dem Schlusspfiff war die 0:1-Pleite perfekt, zugleich die bereits dritte Saisonniederlage der Innsbrucker.

LASK war für Wattens eine Nummer zu groß

Ein schnell ausgeführter Einwurf. Eine feine Ablage von Ex-Wacker-Kicker Fabiano. Und ein überlegter Abschluss von Rene Gartler. Der Treffer des LASK zum 3:0 gegen die WSG Wattens in der 22. Minute war nicht nur ein Hochgenuss für die Linzer Fans, sondern auch der endgültige Todesstoß für die WSG Wattens.

Dabei hatte das Match eigentlich gar nicht so schlecht begonnen: Schon nach knapp 40 Sekunden fand die Silberberger-Elf einen „Sitzer“ vor. Weil der dreifache Saisontorschütze Milan Jurdik aber verzog, wurde es nichts mit dem Start nach Maß.

In der Folge übernahm der Titelfavorit aus Linz das Kommando und wurde dabei noch von den Tirolern unterstützt. In der achten Minute besorgte Felix Luckeneder unter gnädiger Mithilfe von Wattens-Keeper Ferdinand Oswald das 1:0. Schon der zweite schwere Fehler des Tormanns in dieser Saison. Und sieben Minuten später passte die Zuordnung bei einem Rep-Eckball wieder nicht: Fabiano musste den Ball nach Gartler-Kopfball-Vorlage nur noch über die Linie drücken – 2:0 (15.).

Und als dann Gartler das schon angesprochene 3:0 gelang, schienen die Wattener Felle endgültig davonzuschwimmen. Einzig Jurdik klopfte mit einem Kopfball noch einmal an (37.).

Mit einem Doppelwechsel zur Halbzeit (Neurauter für Mansour, Kekez für Jurdik) stärkte Silberberger die Defensive. Individuelle Fehler kann er damit aber nicht verhindern. Einen solchen nutzte Reinhold Ranftl zum 4:0 (60.) – der Endstand. Mit dem Blick auf die Torschussbilanz von 1:8 konnte sich auch kein Wattener darüber beschweren.