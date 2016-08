Salzburg - Mattersburg 3:1

Das B-Team von Red Bull Salzburg hat sich am Samstag zu einem Heimsieg über den SV Mattersburg gemüht. Die zweite Garnitur des Fußball-Meisters setzte sich in der fünften Bundesliga-Runde gegen die Burgenländer dank zweier später Tore mit 3:1 (0:0) durch.

Thorsten Röcher hatte in der 76. Minute die Führung der „Bullen“ durch Takumi Minamino (49.) ausgeglichen. Im Finish sorgten Stefan Lainer (88.) und Konrad Laimer (91.) aber doch noch für den Erfolg des Titelverteidigers.

Im Hinblick auf die Play-off-Retourpartie zur Champions League am Mittwoch gegen Dinamo Zagreb hatte Trainer Oscar Garcia gleich neun Änderungen vorgenommen - nur Goalie Alexander Walke und Innenverteidiger Duje Caleta-Car blieben im Vergleich zum ersten Duell mit den Kroaten in der Mannschaft.

Sturm Graz - St. Pölten 3:1

Sturm Graz präsentiert sich früh in der Fußball-Bundesliga-Saison als Punktehamster. Die Grazer feierten beim 3:1 in der 5. Runde am Samstagnachmittag bei Aufsteiger SKN St. Pölten bereits den vierten Saisonsieg. Bright Edomwonyi (21.), Lukas Spendlhofer (44.) und Uros Matic (85.) schossen die Foda-Elf zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze.

Für St. Pölten, bei denen der eingewechselte Daniel Segovia (56.) erst traf, danach beim Stand von 1:2 aber einen Elfmeter verschoss (84.), war es hingegen bereits die vierte Saisonpleite. Die Elf von Trainer Karl Daxbacher rangiert mit drei Punkten und einem Spiel mehr als die Konkurrenz am achten Tabellenplatz.

Admira - Ried 1:0

Ein kurioser Assist von Tormann Manuel Kuttin hat Admira Wacker im „Kellerderby“ gegen die SV Ried einen verdienten 1:0 (0:0)-Heimsieg beschert. Lukas Grozurek verwertete den eigentlich als Befreiungsschlag gedachten Weitschuss in der 90. Minute auch unter Mithilfe von Ried-Goalie Thomas Gebauer und bescherte der Admira nach drei Schlappen en suite wieder ein Erfolgserlebnis.

In der Tabelle kletterte die Admira zumindest bis zum Sonntag mit sechs Zählern auf Platz sechs, das Ziel von Trainer Oliver Lederer, „wieder in die Spur zu finden“, dürfte erreicht worden sein. Für die Niederösterreicher war es zudem der erste Ligaheimsieg seit 30. April. Ried ist nach der dritten Pleite hintereinander punktegleich mit St. Pölten (je 3) hingegen weiter Schlusslicht.