Berlin – Die erste Runde des deutschen Fußball-Pokals hat am Samstag eine Überraschung gebracht. Zweitligist Dynamo Dresden gewann das Sachsen-Derby vor eigenem Publikum gegen RB Leipzig mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten war es 2:2 gestanden.

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer brachte die Gäste in der 15. Minute per Kopf in Führung, Domink Kaiser erhöhte kurz vor der Pause aus einem Strafstoß auf 2:0 für den Club von Coach Ralph Hasenhüttl. Die Gäste glichen aber durch einen Doppelpack von Stefan Kutschke (47./Elfer, 78.) aus und hatten im Elferschießen das bessere Ende für sich, weil Kaiser vom Punkt scheiterte. Davor hatte Ilsanker seinen Penalty verwandelt. Sabitzer war zu diesem Zeitpunkt schon ausgetauscht.

Der 1. FC Köln mit Trainer Peter Stöger spazierte mit einem 7:0 beim Sechstligisten BFC Preussen ebenso locker in die zweite Runde wie Schalke (Alessandro Schöpf ab der 72. Minute) mit einem 4:1 beim Sechstligisten Villingen. Erfolge gab es auch für Nürnberg mit Georg Margreitter und Guido Burgstaller und Würzburg mit Jörg Siebenhandl. (APA)