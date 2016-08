Ruud Gullit soll neuer Assistenztrainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft werden. Der Europameister von 1988 bestätigte der Tageszeitung „De Telegraaf“ (Sonntag) Kontakte zum Verband KNVB. Gullit sei aus Surinam in die Niederlande geflogen, um mit dem KNVB über eine Tätigkeit als Assistent von Bondscoach Danny Blind bis zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu sprechen.

Es gehe lediglich noch um letzte Details. „Als ich mit Blind darüber gesprochen habe, hat er mir das Gefühl gegeben, dass ich für das Oranje-Team ein Mehrwert sein kann“, zitierte das Blatt den Ex-Internationalen.

Gullit hatte von 1981 bis 1994 in 66 Spielen für Oranje 17 Tore geschossen. Er würde Nachfolger von Dick Advocaat, der seine Assistentenfunktion in der vergangenen Woche aufgegeben hatte und zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei gewechselt war. Weiterer Co-Trainer von Blind ist Marco van Basten, mit dem Gullit 1988 in Deutschland die EM gewonnen hat. (APA)