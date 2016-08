Innsbruck – Mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen hat Wacker Innsbruck einen katastrophalen Start in der Fußball-Erste-Liga hingelegt. Am Sonntag gab es für die nur auf Rang acht liegenden und fünf Partien sieglosen Tiroler den nächsten Rückschlag. Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum erlitt am Freitag beim 0:1 gegen Austria Lustenau einen Einriss der Plantarfaszie in der Fußsohle und fällt mehrere Wochen aus.

Die Personalproblematik verschärfte sich damit noch einmal. Positiv ist dafür, dass der wieder fitte Christoph Freitag ab Montag wieder ans Mannschaftstraining herangeführt wird. (APA)