Nach der Zwangspause für Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum (Einriss der Plantarfaszie in der Fußsohle) droht dem FC Wacker Innsbruck der nächste verletzungsbedingte Ausfall. Flügelspieler Alexander Riemann plagen muskuläre Problemen in der Leistengegend. Der Deutsche ist laut Wacker-Aussendung vom Dienstag für das Liga-Match am Freitag bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz fraglich. (TT.com)