Englands neuer Fußball-Teamchef Sam Allardyce kann sich eine Rückkehr von John Terry in die Nationalauswahl vorstellen. Er sei offen für Gespräche mit dem 35-jährigen Chelsea-Verteidiger, sofern Terry selbst Interesse daran habe, sagte Allardyce.

Der Coach räumte allerdings ein, dass es „politische Probleme“ geben könnte. Terry war im September 2012 aus dem Team zurückgetreten. Zuvor soll er in einem Ligaspiel einen gegnerischen Spieler rassistisch beleidigt haben. Daraufhin wurde Terry für vier Partien gesperrt.

Allardyce gibt am Sonntag das Aufgebot für sein erstes Pflichtspiel bekannt. In der WM-Qualifikation spielt England am 4. September in der Slowakei. (APA)