Die US-amerikanische Fußball-Nationaltorhüterin Hope Solo ist von ihrem Verband wegen beleidigender Äußerungen gegen das schwedische Team während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro für sechs Monate gesperrt worden. Die Kommentare von Solo seien „inakzeptabel“ gewesen und würden den Erwartungen an Nationalspieler nicht entsprechen, hieß es in einem Statement des Verbandes.

Die 35-jährige Solo hatte nach dem Ausscheiden ihres Teams im Viertelfinale des olympischen Fußball-Turniers die schwedische Mannschaft als einen „Haufen Feiglinge“ bezeichnet. Solo hatte sich über die defensive Spielweise der Skandinavierinnen erregt. (APA)