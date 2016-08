Monaco — Österreichs Fußball-Clubs haben am Freitag prominente Gegner für die am 15. September beginnende Europa-League-Gruppenphase erhalten. Meister Salzburg trifft in der Gruppe I auf Schalke 04, FK Krasnodar und OGC Nizza.

Vizemeister Rapid bekommt es im Pool F mit Athletic Bilbao, KRC Genk und US Sassuolo zu tun. Austria spielt in der Gruppe E gegen Viktoria Pilsen, AS Roma und Astra Giurgiu.

Die Österreicher-Gruppen: Gruppe E Viktoria Pilsen AS Roma Austria Wien Astra Giurgiu Gruppe F Athletic Bilbao KRC Genk Rapid Wien US Sassuolo Gruppe I Schalke 04 FC Salzburg FK Krasnodar OGC Nizza