Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck fand auch bei Blau-Weiß Linz nicht in die Erfolgsspur zurück. Die Tiroler mussten sich gegen den Aufsteiger mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Damit blieben die Schwarz-Grünen auch im sechsten Liga-Spiel in Serie ohne vollen Erfolg und halten nach sieben Runden bei lediglich sechs Zählern.

Nach Toren von Ex-Wacker-Kicker Rene Renner (31.) und Darijo Pecirep (57.) lag die Elf von Trainer Maurizio Jacobacci bereits mit 0:2 zurück. Ein Doppelschlag von Thomas Pichlmann (60.) und Patrik Eler (64.) sorgte für ausgeglichene Verhältnisse. Letzterer vergab in der Schlussminute noch die Top-Chance auf den 3:2-Sieg.

Die WSG Wattens schrieb nach drei Niederlagen in Serie beim 2:2 gegen den SV Horn wieder an. Orsini (50.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Milan Jurdik (58.) mit dem ersten Heimtor der Wattener in dieser Saison und Niels-Peter Mörck (72.) drehten die Partie zugunsten der Silberberger-Elf. Sulimani glich rund zehn Minuten vor dem Spielende allerdings noch für die Horner aus. (TT.com)