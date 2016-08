Die SpVgg Greuther Fürth hat am Samstag mit dem 3:2 in letzter Minute gegen Aufsteiger Erzgebirge Aue ihren zweiten Saisonsieg in der 2. deutschen Bundesliga eingefahren. Nachdem der Oberösterreicher Robert Zulj in der 32. Minute einen Foulelfmeter deutlich übers Tor geschossen hatte, trafen Sebastian Freis (39.), Serdar Dursun (47.) und Marcel Franke (94.) für die Franken.

Im zweiten Samstagsspiel trennten sich Karlsruhe (Sallahi, Hoffer) und 1860 München (Liendl) 0:0-Unentschieden. (APA)