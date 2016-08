London - Chelsea hat sich mit einem 3:0 gegen Burnley in der englischen Fußball-Premier-League weiter schadlos gehalten und führt die Tabelle nach drei Spielen vorerst mit neun Punkten an. Die Tore für die Blues erzielten Eden Hazard (9.), Willian (41.) und Victor Moses (89.). Titelverteidiger Leicester, bei dem Christian Fuchs durchspielte, feierte gegen Swansea den ersten Saisonsieg (2:1).

Auch Manchester United feierte im dritten Spiel den dritten Sieg. Gegen Aufsteiger Hull City erlöste Joker Marcus Rashford die Elf von Startrainer Jose Mourinho erst in der 92. Spielminute mit seinem goldenen Treffer zum 1:0-Sieg.

Arsenal gelang nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen ein Befreiungsschlag. Das Team von Arsene Wenger hatte beim 3:1 auswärts in Watford keine Probleme. Bei den Gastgebern spielte Sebastian Prödl durch. Die Tore für Arsenal schossen am Samstagnachmittag Santi Cazorla (9.), Alexis Sanchez (40.) und Mesut Özil (45.+1).

Ebenfalls eine Niederlage setzte es für Stoke, das sich bei Everton knapp 0:1 geschlagen geben musste. Dabei hatte das Team von Marko Arnautovic eine gehörige Portion Pech. Tormann Shay Given wehrte einen Elfmeter von Leightons Baine an die Stange ab, von wo er über Given in das Tor sprang (50.). Arnautovic hatte zudem bei einem Lattenschuss ebenfalls kein Glück (59).

Liverpool kommt unterdessen ebenfalls weiter nicht in Schwung. Die Reds kamen am dritten Spieltag in einem unterhaltsamen Spiel bei Tottenham Hotspur trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Die Führung für Liverpool durch James Milner (43.) egalisierte Danny Rose. Das Tor von Milner war ein dennoch gutes Omen: In allen 41 Spielen, in denen der Mittelfeldspieler in der Premier League getroffen hatte, verlor sein Team nicht. (APA)