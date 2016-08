London - Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool kommen in der englischen Premier League weiter nicht in Schwung. Die „Reds“ kamen am dritten Spieltag in einem unterhaltsamen Spiel bei Tottenham Hotspur (Wimmer nicht im Kader) trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Das Remis ist nach dem 0:2 gegen Aufsteiger Burnley zu wenig, um Klopps Kritiker verstummen zu lassen. James Milner hatte per Foulelfmeter für die Führung der Gäste gesorgt (43.), die Danny Rose (72.) egalisierte. Liverpool rangiert mit vier Punkten im Mittelfeld der Tabelle, die Spurs haben eine Zähler mehr. (dpa)