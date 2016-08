Hamburg - Zwar nicht mit einem Schützenfest wie am Vortag Meister Bayern, aber dennoch standesgemäß mit einem Sieg hat Borussia Dortmund am Samstag die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Vor eigenem Publikum gewann der deutsche Fußball-Vizemeister gegen Mainz 05 mit 2:1. Lukas Hinterseer traf für Ingolstadt beim 1:1-Remis in Hamburg. Schalke 04 musste sich in Frankfurt 0:1 geschlagen geben.

Der 1. FC Köln besiegte den SV Darmstadt zu Hause mit 2:0. Der VfL Wolfsburg startete mit einem Auswärtssieg und schlug den FC Augsburg mit 2:0. Augsburg-Neuerwerbung Georg Teigl gehörte nicht zum Match-Aufgebot.

Onisiwo verschuldete Elfmeter

Der BVB ging durch Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang (17. Minute) nach Vorarbeit von Neuzugang Andre Schürrle in Führung. Die anderen beiden Topstars in der Offensive, Rückkehrer Mario Götze und Marco Reus, waren verletzungsbedingt noch nicht dabei. Nach Wiederbeginn kontrollierte Dortmund das Spiel, kam aber erst in der 89. Minute zum 2:0 - Torschütze war erneut Aubameyang, der per Elfmeter zuschlug.

Verschuldet hatte den Strafstoß der Ex-Mattersburger Karim Onisiwo, der zuvor einer der Aktivposten im Mainzer Offensivspiel gewesen war. Auf der linken Abwehrseite riss er den durchbrechenden Schürrle am Trikot zurück. Den späten Anschlusstreffer für die Mainzer erzielte der Japaner Yoshinori Muto (92.) per Kopf.

In Hamburg trennten sich der HSV und Ingolstadt 1:1. Nach dem Führungstor der Hamburger durch den Hawaiianer Bobby Wood (30.) traf der eingewechselte Hinterseer in der 79. Minute zum Ausgleich. Der Tiroler wurde dabei aus kurzer Distanz von Cleber mehr oder weniger angeschossen und nahm das Geschenk dankend an. Michael Gregoritsch stand bei den Hamburgern bis zur 67. Minute auf dem Platz, während Markus Suttner bei Ingolstadt durchspielte. Hinterseer wurde in der 66. Minute eingetauscht.

Gewitterpause in Köln, Schalke enttäuschte

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Trainer Peter Stöger. Sein FC Köln kam gegen Darmstadt zu einem 2:0-Heimerfolg. Marcel Risse (11.) und Anthony Modeste (61.) hießen die Torschützen in einer Partie, die wegen eines aufziehenden Gewitters mit zahlreichen Blitzen in der zweiten Hälfte für 15 Minuten unterbrochen wurde. Auffällig bei den Darmstädtern, die ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler György Garics antraten, präsentierte sich Ex-Sturm-Graz-Torhüter Michael Esser, der eine höhere Niederlage verhinderte.

Die wie immer mit großen Ambitionen gestarteten Schalker unterlagen auswärts Eintracht Frankfurt 0:1. Alexander Meier (13.) traf für die Frankfurter und vergab nach der Halbzeit vom Elfmeterpunkt die Chance auf das 2:0. Alessandro Schöpf kam aufseiten von Schalke nicht zum Einsatz. Die Gäste agierten in den letzten zehn Minuten mit einem Mann mehr, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. (APA)