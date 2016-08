Sami Khedira hat Juventus Turin auch im zweiten Saisonspiel der Serie A zum Sieg geschossen. Eine Woche nach dem 2:1 gegen den AC Florenz erzielte der deutsche Mittelfeldstar am Samstag das goldene Tor zum 1:0 (0:0)-Erfolg bei Lazio Rom. Diesmal traf Khedira in der 66. Minute und bescherte dem Titelverteidiger in der italienischen Meisterschaft einen perfekten Start.