Salbzrug - Bei Double-Gewinner Red Bull Salzburg hängt vor der Länderspielpause der Haussegen schief. Grund ist aber nicht das bittere Out in der Champions-League-Qualifikation oder das 0:0-Remis bei Rekordmeister Rapid am Sonntag, sondern der überraschende Transfer von Bernardo zum deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Coach Oscar Garcia war deshalb ziemlich sauer.

Der Ärger des Spaniers ist absolut nachvollziehbar, ihm kam kurz vor Ende des Transferfensters am Mittwoch um Mitternacht der nächste Stammspieler abhanden. „Es ist so, dass wir aktuell keinen Spieler haben, der ein klarer Ersatz für ihn wäre. Das ist natürlich für uns alle ein schwerer Schlag, drei Tage vor Transferschluss. Ich denke, dass die Ambitionen des Vereins ganz klar sind, wenn die besten Spieler von uns weggehen“, resümierte ein sehr enttäuschter Oscar.

„Liefering A und Liefering B“

Bereits zuvor war mit Naby Keita einer der Salzburger Topstars dem Ruf des deutschen „Partnerclubs“ gefolgt. Zudem wurde auch Benno Schmitz „konzernintern“ transferiert. „Jetzt haben wir vielleicht zwei Lieferings, Liefering A und Liefering B“, machte der 43-Jährige seinem Ärger Luft.

Vor einigen Wochen hatte Oscar noch seinen Vertrag bei den „Bullen“ trotz Spekulationen bezüglich seiner eigenen Zukunft bis Sommer 2018 verlängert. „Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass ich gerne mit jungen Spielern arbeite, allerdings hat sich die Situation stark verändert, drei Wochen nachdem ich meinen Vertrag hier verlängert habe“, meinte Salzburgs Coach nun.

Nachdem er kurzzeitig gar ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit in den Raum gestellt hatte, bekannte er sich am Sonntag nach dem 0:0 im Schlager der 6. Liga-Runde doch zum Club. „Es sind einige Spieler hiergeblieben und nicht nach Leipzig gegangen wegen mir und weil sie die Entscheidung so getroffen haben. Ich werde für diese Spieler hierbleiben, sie nicht im Stich lassen und für sie da sein, als wären sie meine eigenen Kinder“, versprach Oscar.

Kein Neuzugang geplant

Einer davon ist Abwehrchef Martin Hinteregger. Der ÖFB-Teamspieler hatte ebenfalls ein Leipzig-Angebot vorliegen, entschied sich aber dagegen. So machte er erst den Weg für Bernardos Wechsel frei. „Bernardo hat noch vor kurzer Zeit niemand gekannt, bei uns hat er sich sehr gut entwickelt. In der Kurzfristigkeit ist der Transfer aber sehr bitter“, unterstrich Sportdirektor Christoph Freund. Den Ärger seines Trainers kann er verstehen: „Natürlich ist es für einen Trainer nicht immer ganz einfach, wenn Spieler kurzfristig weggehen, er ist auch ein sehr ehrgeiziger Trainer.“

Kompensiert wird der Ausfall aber nicht. Es gelte wieder einen jungen Kicker aus der Pipeline zu holen und zu entwickeln. Der Bernardo-Abgang unterstrich jedenfalls einmal mehr, dass die Salzburger immer mehr zum Ausbildungsverein für Leipzig werden. Transfers dorthin sind nicht erst kürzlich gelebte Praxis. Schon vor mehr als einem Jahr waren mit den ÖFB-Teamkickern Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker sowie Massimo Bruno drei Salzburg-Stützen zu Leipzig gewechselt. (APA)