Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Kontinuität und Ruhe sind beim FC Wacker Fremdwörter. Fünf Trainer gaben sich in den letzten fünf Jahren förmlich die Klinke in die Hand. Das Tiroler Fußball-Aushängeschild verabschiedete sich vor zwei Jahren in die Zweitklassigkeit und kommt einfach nicht mehr in die Gänge. Die Saison 2016/17 sollte ganz im Zeichen des Aufstiegs stehen, doch noch vor Ende des ersten Meisterschaftsquartals ist die Lage rund um das Tivoli einmal mehr „hochexplosiv“. Die ebenso ernüchternde wie abwechslungsreiche Chronologie einer schwarzgrünen Talfahrt:

Ende August 2011: Der FC Wacker ist erstklassig, holt mit dem 1:1 in Mattersburg einen Punkt und belegt in der Tabelle nach sechs Runden mit sieben Punkten den siebten Platz. Trainer ist Walter Kogler, Sportdirektor Oliver Prudlo. Die Saison 2011/12 schließt der FC Wacker in der tipp3-Bundesliga auf Platz sieben ab. Noch ist alles irgendwie im Lot.

Ende August 2012: Nach einer 0:2-Niederlage bei der Austria sind die Schwarzgrünen nach sechs Runden mit drei Punkten Tabellenschlusslicht. Trainer Kogler wird im Amt bestätigt, Torjäger Roman Wallner als Hoffnungsträger geholt. Fünf Wochen später wird Kogler entlassen und Werner Löberbauer übernimmt die Kampfmannschaft interimistisch. Mitte Oktober wird Roli Kirchler als neuer Trainer präsentiert. Durch das Wunder von Wolfsberg – 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand – wird mit Platz acht der Abstieg in letzter Sekunde verhindert.

Ende August 2013: Der FC Wacker holt ein 1:1 bei der Wiener Austria und liegt auf Platz sechs in der tipp3-Bundesliga. Noch sitzt Kirchler, der Trainer und Sportdirektor in Doppelfunktion ausübt, ruhig im Sattel, am 16. Dezember folgt dann die Trennung. Am 27. Dezember wird Michael Streiter als neuer FCW-Coach vorgestellt, Flo Klausner übernimmt die Agenden des Sportdirektors. Nützte alles nichts – mit acht Punkten Rückstand auf den Vorletzten Admira ist der Abstieg der Tiroler fixiert.

Ende August 2014: 1:0- Heimsieg gegen den LASK, der FC Wacker rangiert hinter Liefering und Mattersburg auf Platz drei und ist noch auf Aufstiegskurs. Doch dann kommt die große Flaute, Streiter wird nach vier Niederlagen in Serie entlassen. Am 25. November wird Ex-Austria-Salzburg-Coach Klaus Schmidt engagiert. Mit 28 Punkten Rückstand auf Meister Mattersburg wird die zweitklassige Saison auf Platz sechs abgeschlossen.

Ende August 2015: 4:3 wird das „Geisterspiel“ gegen Austria Salzburg in Schwanenstadt gewonnen, die Tiroler liegen nach sieben Runden an der Tabellenspitze. Es läuft unter Tainer Schmidt alles nach Plan. Ende Mai 2016 ist Schmidt allerdings auch schon wieder Geschichte, Andi Schrott und Fuad Djulic coachen die letzten Partien. Am Ende schaut für den Winterkönig mit 21 Punkten Rückstand auf St. Pölten nur Platz drei heraus.

Ende August 2016: Drei Monate ist der neue Coach Maurizio Jacobacci im Amt und hängt schon schwer in den Seilen. Sechs magere Punkte nach sieben Runden sind ein Beleg, dass zu viel nicht so läuft, wie es laufen sollte. Sportlich eine einzige Enttäuschung, die Verbindung zu den Kickern soll nachhaltig gestört sein.