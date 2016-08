Die aktuelle sportliche Situation ist nicht dazu angetan, in Jubel auszubrechen. Wie wollen Sie gegensteuern?

Hörtnagl: Wir werden am Transfermarkt nicht mehr tätig, weil wir unserer Mannschaft die Chance geben wollen, sich da rauszuholen und weil wir auf die Qualität unserer Spieler vertrauen. Dadurch steht natürlich auch jeder Einzelne verstärkt in der Verantwortung.

Das gilt wohl auch für Trainer Maurizio Jacobacci, dessen Draht zur Mannschaft zuletzt nicht der beste sein soll.

Hörtnagl: Auf einer Skala gibt es diejenigen, die einen Trainer lieben. Und diejenigen, die ihm eher mit Abneigung gegenüberstehen. Beide Modelle können erfolgreich sein. In schwierigen Zeiten zeigt sich die Qualität von Trainer und Mannschaft in Bezug auf Professionalität, Charakter und Gewinnermentalität. Erfolg beginnt da, wo die Ausreden aufhören. Wir müssen jetzt alle zu 100 Prozent in eine Richtung gehen, der Weg ist die Botschaft!

Zu Saisonbeginn wurde die Devise Aufstieg ausgegeben. Wird diese jetzt korrigiert?

Hörtnagl: Derzeit konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und müssen in kleinen Schritten stabiler werden. Es geht um das große Ganze, auch wenn das mit einer höheren Punkteanzahl eine andere Strahlkraft hätte.

Was verstehen Sie unter dem „großen Ganzen“?

Hörtnagl: Damit meine ich den festgelegten Weg innerhalb der Mission 2020, wo wir klare Zielbilder fixiert haben. Wir haben schon einige Punkte dabei positiv erledigt, wie z. B. die Verlängerung von 90 Prozent aller Sponsoren bis 2018/19 oder die Entschuldung des Vereins. Aber ich kenne das Fußballgeschäft, bin Profi genug – auch viele Themen, an denen wir im Hintergrund arbeiten, werden im Fall des Erfolgs positiv besetzt sein.

Dann nennen Sie uns weitere Betätigungsfelder, die Sie positiv stimmen.

Hörtnagl: Dazu zählt das sehr erfolgreich gestartete Projekt „Profiles – going for Goals“, wo wir eine zusätzliche Ausbildungsschiene für angehende Jungprofis eröffnet haben, unsere Mitgliederinitiative, die wir allein in den letzten beiden Monaten von 1500 auf 1700 Personen steigern konnten oder das Projekt „Tiroler Vereine“, wo wir beim Spiel gegen Wattens bereits 40 Vereine mit ihren Vertretern im Tivoli Stadion Tirol begrüßen durften.

Was kann man unter dem Projekt „Tiroler Vereine“ verstehen?

Hörtnagl: Wir wollen die Tiroler Fußballvereine wieder aktiv ins Stadion bringen und eine emotionale Verbundenheit schaffen. Darüber hinaus gibt es auch ein Kooperationsmodell, wo es um Verpflichtungen von Spielern im Nachwuchs- und Ausbildungsbereich geht.

Sind Sie mit der augenblicklichen Ausbildungssituation beim FC Wacker zufrieden?

Hörtnagl: Im Vergleich zu anderen Bundesländern haben wir sicherlich einen Wettbewerbsnachteil. Deshalb streben auch wir eine neue Ausbildungsstätte für den Tiroler Fußball an. Jeder ist herzlich dazu eingeladen, sich an dieser Initiative zu beteiligen.

Von einem Standort am Areal der ehemaligen HBLA in Kematen war zuletzt einmal die Rede. Was erwarten Sie sich von so einem Projekt, bei dem u. a. auch Internatsplätze und eine Schule vorhanden sein sollen?

Hörtnagl: Die Idee Kematen ist dabei eine mögliche Variante, die mit den unterschiedlichen Projektpartnern diskutiert wurde. Ich erwarte mir, dass junge, aufstrebende Talente fußballspezifisch, athletisch, in ihrer Persönlichkeit und das Ganze auf einer soliden schulischen Ausbildung, entwickelt werden. Das schafft Identität – und wenn wir in Tirol nachhaltig wettbewerbsfähig sein wollen, dann werden wir eine entsprechende Ausbildungsstätte benötigen.

Ist Wattens Teil des Plans?

Hörtnagl: Ein Projekt dieser Größenordnung braucht eine breite und solide Basis und daher sind alle wichtigen Partner – Stadt, Land, Tiroler Fußballverband – informiert. Gerne auch die WSG Wattens, mit der wir ohnehin in großer Wertschätzung verbunden sind.

Warum tut man sich so schwer, positive Themen wie dieses nach außen zu tragen?

Hörtnagl: Wir stehen gerade am Beginn eines Weges und dafür brauchen wir natürlich sportlichen Erfolg und auch das Vertrauen in den Verein. Wir arbeiten akribisch an der Basis und bei einer entsprechenden Anstrengung wird sich auch der Erfolg einstellen. Rückschläge stecken wir ein, wir stehen da immer wieder auf und unternehmen alles, um in die Erfolgsspur zurückzukommen.

Am 1. Oktober 2015 traten Sie Ihr Amt an. Wenn Sie nach elf Monaten Bilanz ziehen: Wie fällt diese aus?

Hörtnagl: Es war bis jetzt eine intensive, spannende Zeit. Wir haben einige Projekte, wie bereits erwähnt, gestartet und umgesetzt, konnten auch einige Neusponsoren begrüßen. Ich denke, dass wir auch im sportlichen Bereich die Qualität gesteigert haben, diese müssen wir jetzt auf dem Platz zeigen, um damit auch schnell wieder positive Schlagzeilen schreiben zu können.

Das Gespräch führte Florian Madl