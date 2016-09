Hätten Sie sich die Aufgabe in Tirol leichter vorgestellt?

Jacobacci: Ich bin mit der Vorgabe angetreten, eine neue Spielphilosophie umzusetzen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich sehe eine Entwicklung. Eine neue Sprache zu erlernen, geht auch nicht von heute auf morgen.

Als Ziel wurde der Aufstieg definiert. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?

Jacobacci: Wir werden alles daransetzen, aber im Moment fehlt auch Glück. Mit unserer Leistung in den letzten Runden sollten wir fünf, sechs Punkte mehr haben, haben wir aber nicht.

Der Titel bleibt Thema.

Jacobacci: Das ist unser Anspruch, so lange es die Mathematik zulässt, kämpfen wir dafür.

Was muss sich in der Länderspielpause ändern?

Jacobacci: Ich führte in der letzten Zeit viele klärende Gespräche. Jetzt gilt es, als Team aufzutreten, als Einheit.

Als Zuschauer meinte man, Verunsicherung am Platz zu spüren. Welche Rolle spielt die Angst?

Jacobacci: Angst ist ein schlechter Begleiter. Aber die Spieler waren sich von Anfang an bewusst, für welche Mannschaft sie spielen. Mit dieser Situation müssen sie klarkommen.

Liegt es an der Qualität der Mannschaft?

Jacobacci: Über die Qualität in dieser Mannschaft muss man nicht diskutieren. Wir kamen am Ende der Transferperiode auch deshalb zum Schluss, dass wir bis im Winter mit diesem bestehenden Kader weiterarbeiten werden.

Das Thema Verletzung war zuletzt am Tapet, ihr kompromissloses Training wurde als Ursache angeführt.

Jacobacci: Wir trainieren härter, länger, intensiver, aber die Verletzungen haben aus meiner Sicht nichts damit zu tun. Die entstehen auch aus Stresssituationen heraus. Die Frage stellt sich: Wie komme ich mit dem Druck klar? Was will ich?

Wurde Ihnen die Mannschaft in einem schlechten Zustand übergeben?

Jacobacci: Ich möchte mich über die Arbeit meines Vorgängers nicht äußern, dies steht mir nicht zu. Für meine Spielphilosophie braucht es noch mehr Fitness. Die Zeit im Sommer war allerdings noch zu kurz, um hier gravierend eingreifen zu können, die eigentliche Vorbereitung werden wir erst im Winter durchziehen können.

Torjäger Thomas Pichlmann wurde in der Transferzeit sogar mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, es soll ein Missverständnis mit Ihnen gegeben haben.

Jacobacci: Ein Problem hatten wir beide nie, das so genannte Missverständnis ist jetzt ausgeräumt. Jeder muss die Tatsache akzeptieren, dass in diesem Kader jede Position doppelt besetzt ist. Ich habe meine Spielphilosophie, die laufintensiv ist, klar kommuniziert. Und die Entscheidung in diesen zwei Spielen fiel für Patrick Eler und nicht gegen Thomas Pichlmann aus. Wir wissen, was wir an Pichi haben: Der Mann kann aus einer Chance ein Tor machen, er ist wichtig für uns.

Sehen Sie sich unter Wert geschlagen?

Jacobacci: Ich hatte schon beim SC Kriens eine harte Zeit zu Beginn, vergleichbar mit hier, und wir sind dann trotzdem aufgestiegen. Man muss meine Laufbahn betrachten: Ich bin vier Mal aufgestiegen und als Co-Trainer in der Super League auf Anhieb Meister und im zweiten Jahr Vizemeister geworden. Dazu kam ein regionaler Pokalsieg. Ich sehe mich als hart, aber fair. Jeder will Erfolg – und jeder entwickelt sich. Auch ich bin nicht fehlerfrei, aber lerne daraus. Tagtäglich!

Zuletzt hieß es, das Verhältnis zwischen Ihnen und der Mannschaft sei angespannt.

Jacobacci: Das denke und glaube ich nicht, aber klar: Wenn der Erfolg da ist, werden die Spieler gelobt. Im Misserfolg büßt der Trainer. Ich sage meinen Leuten immer klar, woran sie sind. Beispiel: Wenn ich ,links’ sage und ein Spieler rechts geht und dies nach dreimal immer noch nicht versteht, muss man sich auch hinterfragen können. Ich bin ehrlich und direkt.

Wie ist das mit Ihren Ernährungsvorgaben, bei denen Salat und Orangensaft nicht so gerne gesehen sind?

Jacobacci: (lacht) Salat ist in Ordnung, aber nicht unmittelbar vor dem Spiel oder dem Training, der liegt im Magen. Und Ähnliches gilt für Orangensaft, der einen hohen Säuregehalt aufweist. Wichtig ist es, sich des Energieverlusts bewusst zu sein. Ernährung ist ein zentraler Baustein im Spitzensport.

Das gilt wohl auch für die Ergometer, die Sie im Stadion aufstellen lassen wollten.

Jacobacci: Wollten? Ich möchte es immer noch! Das kam auch falsch rüber: Ich möchte Ergometer, damit wir nach dem Spiel sofort in die Regenerationsphase gehen können, unsere Batterien mit unseren Energiegetränken aufladen können und uns während dieser Zeit an Ort und Stelle über das Spiel unterhalten und Revue passieren lassen können.

Ist es ein Unterschied, in der Schweiz oder in Österreich zu arbeiten?

Jacobacci: Hier geht man mit gewissen Themen lockerer um, man nimmt sie anders wahr. Das ist aber positiv, davon profitiere auch ich.

War Ihnen die Dimension der Aufgabe FC Wacker von Beginn an bewusst?

Jacobacci: Der Verein hat eine lange Geschichte mit sehr vielen Hochs und einigen Tiefs, da waren die Schritte oft länger als das Bein. Jetzt ist man solide unterwegs und strebt etwas Großes an. Die Kampfmannschaft ist nur das Zugpferd, aber auch dahinter ist vieles im Laufen. Die Spieler und ich als Trainer, wir tragen viel Verantwortung.

Bei Grashoppers Zürich arbeiteten Sie mit dem jetzigen ÖFB-Teamchef Marcel Koller zusammen. Wie ist der Draht?

Jacobacci: Ich habe ihm vor der EURO mit einer SMS alles Gute gewünscht. Koller machte bei diesem Turnier wieder einen Schritt vorwärts, es war ja auch für ihn das erste wichtige Turnier. Aber das ist er: immer gleich – und demütig im Erfolg.

Wie oft kommen Sie noch nach Hause in die Schweiz?

Jacobacci: Meine Partnerin Ilona pendelt zwischen Luzern und Los Angeles, sie ist Künstlerin und in der Immobilienbranche tätig. Wenn es die Zeit erlaubt, kommt sie nach Innsbruck. Ich war noch nicht zuhause. Ich will die Zeit hier nutzen, die Menschen und die Kultur kennenzulernen. Ich will ein Verständnis für die Situation hier aufbringen und versuche, mich dem anzupassen. Denn eines ist klar: Ich will länger hier bleiben!

Das Gespräch führte Florian Madl